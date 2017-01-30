У инвесторов взрывной рост интереса к интернету вещей

Согласно исследованию IDC, в 2016 г. инвестиции в технологии интернета вещей (ИВ) в сфере производства, грузоперевозок и энергетики выросли на 17,9%. Эксперты ожидают рост сегментов рынка ИВ в области страхования, здравоохранения и розничной торговли.

Рост рынка интернета вещей

В 2016 г. мировые инвестиции в интернет вещей (ИВ) составили $737 млрд, включая затраты на необходимое оборудование, программное обеспечение, услуги и связь. Согласно очередному исследованию IDC, в 2015-2020 гг. ежегодно рынок будет прибавлять 15,6%, и к концу прогнозируемого периода объем инвестиций достигнет $1,29 трл.

В топе – транспорт и «умные дома»

В 2016 г. крупнейшие объемы мировых инвестиций были вложены в интернет вещей в сфере производства ($178 млрд.), грузоперевозок ($78 млрд) и энергосистем ($69 млрд). По прогнозам, четвертый по величине сегмент рынка в 2016 г. – потребительские расходы на ИВ – к 2020 г. станет третьим. Также увеличатся и кросс-отраслевые внедрения, реализующие одинаковые для всех отраслей сценарии использования ИВ. Например, транспортные средства с выходом в интернет и интеллектуальные здания будут топовыми сегментами рынка на протяжении пятилетнего прогнозного периода. Наиболее стремительный рост инвестиций в интернет вещей будет заметен в страховой отрасли, секторе потребления, здравоохранении и розничной торговле.



«Между потребительским рынком интернета вещей и интернетом вещей в розничной торговле, страховании и здравоохранении существует довольно тесная связь», – рассказал Маркус Торшиа (Marcus Torchia), руководитель отдела исследования ИВ и член команды IDC по исследованию и анализу потребительского спроса. – В отрасли существует множество неосвоенных направлений – поле для деятельности просто необъятное. На сферы производства и грузоперевозок приходится большая доля рынка интернета вещей, но здесь ожидаются более умеренные темпы роста. В целом рынок ИВ предлагает большие возможности роста и развития как поставщикам, так и конечным пользователям».

Рост рынка оборудования для интернета вещей будет умеренным

На протяжении всего прогнозного периода основная доля рынка интернета вещей будет приходиться на оборудование. Несмотря на то, что в течение пяти лет объем инвестиций в оборудование увеличится почти вдвое, данный сегмент рынка покажет самые низкие темпы роста, полагают эксперты. Сферы программного обеспечения и услуг в области ИВ будут расти гораздо быстрее, чем оборудование и связь. К 2020 г. расходы на оборудование для интернета вещей достигнут $400 млрд.



Структура мирового рынка интернета вещей



Источник: IDC, 2016

ИВ для производства – лидер по объему инвестиций в США



Самые крупные финансовые вложения будут поступать из Азиатско-Тихоокеанского региона (кроме Японии), а также из США, стран Западной Европы и Японии. Почти треть объема закупок ИВ в регионе будет приходиться на сферу производства, а отрасли энергосистем и грузоперевозок поменяются местами – к концу прогнозного периода они станут второй и третьей по размеру отраслями ИВ соответственно. В Северной Америке интернет вещей для производства станет лидером по объему инвестиций на весь прогнозный период, однако доля общего финансирования будет низкой (около 15%). К 2020 г. в странах Западной Европы потребительский сегмент интернета вещей станет вторым по величине, превзойдя по объемам инвестиций транспортную и энергетическую сферы.

Мнение экспертов: данные решают все



По мнению Ирины Яхиной, директора по технологиям Hitachi Data Systems (HDS) в North EMEA, информация, извлекаемая из устройств ИВ, после грамотного анализа способна сделать наши города, наше производство и наше отношение к природным ресурсам «умными».

«Разработчики компании Hitachi уже много лет работают над технологической базой, которая могла бы лечь в основу экосистемы интернета вещей, – рассказывает Ирина Яхина. – В мае 2016 года Hitachi создала дочернюю компанию, специализирующуюся непосредственно на продуктах и услугах для ИВ, — Hitachi Insight Group. Ее цель – преобразование бизнеса и жизни общества с помощью современных цифровых технологий. Основным направлением в своей работе новое подразделение считает работу с данными. В числе заказчиков Hitachi Insight Group — Министерство транспорта Великобритании и Городская биржа данных (City Data Exchange) Копенгагена. Последняя представляет собой своего рода сервисную площадку, с помощью которой коммерческие и государственные поставщики данных могут обмениваться доступной им информацией, получая новые возможности для ее монетизации.

Первым технологическим решением, выпущенным Insight Group, стала платформа Lumada, способная предоставить бизнесу полноценную инфраструктуру, содержащую все ключевые компоненты решений для ИВ».













