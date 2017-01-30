Модульбанк приобрел финтех-старапы «Ай-ти» и ФРИИ

Модульбанк, специализирующийся на онлайн-обслуживании малого и среднего и бизнеса, приобрел три финтех-стартапа. Среди инвесторов этих компаний ФРИИ и «Ай-ти». Создатели двух приобретенных компаний получили опционы на обратный выкуп блокирующий долей в этих стартапах.

Модульбанк скупает финтех-стартапы

Модульбанк приобрел три стартапа, работающих в секторе финансовых технологий (финтех). Об этом CNews рассказал председатель правления банка Андрей Петров в ходе открытия центра исследований и разработок ПО банка в Уфе (столица Башкортостана).

Сделка с «Ай-ти»

Одна из приобретенных компаний — уфимская Unicloud. Продавцом выступил московский системный интегратор «Ай-ти», сумма сделки не разглашается. По договору Модульбанк приобрел права на разработки Unicloud и принял в штат сотрудников компании (семь человек).

Разработки Unicloud легли в основу «Портал 2.0» — платформы, отвечающей за обслуживающей клиентов Модульбанка. Первая версия «Портала», созданная одновременно с открытием банка в 2014 г., нуждалась в доработке: в частности, она не была рассчитана на большие нагрузки и частые атаки злоумышленников.

Модульбанк приобрел три финтех-старапа и простимулировал их создателей

Тот факт, что пришедшие из Unicloud разработчики трудятся в Уфе, и стал основанием для открытия центра разработки банка в этом городе.В центре работают более 40 человек.

Кроме того, у Unicloud есть собственная CRM-система — «Дела». Модульбанк начал интегрировать ее в собственные продукты, и в тестовом режиме предлагать ее своим клиентам. Преимущество интеграции состоит в том, что клиенты в режиме онлайн могут отслеживать факт оплаты счетов.

Покупка ПО для кассовых аппаратов

Другая приобретенная Модульбанком компания — новосибирская «Аванпост». Она разрабатывает ПО для онлайн-управления кассовыми аппаратами. В компании работало несколько человек. Решения компании позволяют выполнять требования недавно принятого закона, обязывающего осуществлять онлайн-фискализацию кассовых аппаратов.

Сумма сделки не разглашается. Но, как сообщил Петров, Модульбанк приобрел контролирующую долю в «Аванпосте», предоставив основателям опцион на обратный выкуп блокирующей доли. Если выкуп состоится, это позволит основателям компании получать свою долю от прибыли «Аванпоста». Механизм реализации опциона уже запущен.

На базе решения «Аванпост» Модульбанк разработал собственный продукт — Modulpos. Компания через агентов продает к нему также и аппаратное обеспечение (кассовые аппараты и оборудование для эквайринга банковских карт). Компания впервые на рынке запустила сервис автоматического накопления и оплаты налогов для индивидуальных на упрощенке.

Третий приобретенный Модульбанком стартап — «Первая онлайн бухгалтерия». Сумма сделки не разглашается. Среди инвесторов компании присутствует государственный Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), он продолжает владеть 7% долей. В компании работало восемь человек.

Онлайн-бухгалтерия ФРИИ

Модульбанк приобрел контрольную долю в «Первой онлайн бухгалтерии». В то же время, как и в случае с «Аванпостом», банк предоставил основателям компании опцион на обратный выкуп блокирующей долю в компании при выполнении ей ряда показателей. Пока вопрос о реализации данного опциона еще рано решать, говорит Петров.

«Первая онлайн бухгалтерия» предлагает возможность работать с бухгалтерскими продуктами «1С» через «облако». Продукты компании уже интегрированы в решения Модульбанка.

Модульбанк был создан в 2014 г., компания предложила услуги онлайн-банкинга для малого и среднего бизнеса. Основателями компании стали выходцы из Сбербанка Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров.

Изначально Модульбанк работал на базе лицензии банка «Региональный кредит». Основатель банка Артем Аветисян стал основным инвестором проекта, вложив в него 600 млн. Впоследствии «Региональный кредит» был поглощен Модульбанком, отказавшимся от обслуживания частных лиц.