Трамп начал закрывать Америку от иностранных программистов

Администрация Трампа подготовила президентский указ, который введет новые правила распределения рабочих виз H-1B среди иностранных программистов. Визы будут выдаваться только профессионалам с высокой квалификацией или высокой зарплатой.

Трамп готовит президентский указ по H-1B

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) подготовила президентский указ, который изменит принципы распределения рабочих виз H-1B между соискателями. По этим визам в США работают иностранные граждане, в том числе специалисты в сфере ИТ.

Сейчас H-1B распределяются между соискателями произвольно, розыгрыш ежегодных 85 тыс. виз на 2018 г. пройдет 1 апреля 2017 г. Новый указ предписывает уполномоченным органам изменить действующие правила. Предпочтение при выдаче H-1B будет отдаваться кандидатам с самой высокой квалификацией. Авторы указа полагают, что по действующим нормам в США попадают посредственные специалисты, не обладающие уникальными навыками и опытом, которые только вытесняют американцев с их рабочих мест.

Кроме того, указ предписывает расследовать, до какой степени американские работники страдают от найма иностранных сотрудников по визе H-1B. Предварительные результаты расследования должны быть предоставлены через 9 месяцев, окончательные – через 18 месяцев.

Указ был разработан Советом по внутренней политике при президенте США, коллектив авторов возглавил глава совета Эндрю Бремберг (Andrew Bremberg). Текст документа был опубликован ресурсом Vox. Пока не ясно, является ли этот текст окончательным вариантом указа, готовым к подписи президента, или только черновиком. Неизвестно также, повлияет ли он на распределение виз 1 апреля 2017 г. Указ предполагает, что новые правила распределения H-1B будут подготовлены Министерством внутренней безопасности США в течение 90 дней.

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Документ также содержит требование усилить наблюдение за въездом в США иностранных сотрудников по визе L-1. Виза выдается тем работникам, которые переводятся в страну из зарубежных подразделений той же компании. Также указ требует пересмотра программы Optional Practical Training, по которой иностранцы, закончившие американский вуз, могут три года работать в США по студенческой визе F-1.

Другие предложения по распределению H-1B

Одновременно с указом Бремберга, группа сенаторов США подготовила свой проект реформы визы H-1B. Сенаторы Чак Грассли (Chuck Grassley) от Айовы и Дик Дурбин (Dick Durbin) от Иллинойса предлагают отдавать предпочтение тем специалистам, которых зовут в США на более высокую зарплату, или чья квалификация более востребована. В остальном же приоритетом должны пользоваться выпускники американских вузов с более высокой научной степенью.

В начале декабря 2016 г. Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) США также предложил Трампу пересмотреть правила распределения виз H-1B и расследовать ущемление прав американцев при найме иностранных граждан. В качестве главного критерия распределения IEEE выдвинул уровень зарплаты: если визы будут отдаваться высокооплачиваемым сотрудникам, то поток дешевой рабочей силы иссякнет сам собой.

Тогда же был составлен список «H-1B-зависимых» ИТ-компаний. В него вошли фирмы с числом сотрудников свыше 50 человек, если 15% и более этих сотрудников работают по визе H-1B. В список попали Facebook и Cognizant, а вот Microsoft, IBM и Google были признаны «H-1B-независимыми» компаниями.

Трамп и ситуация в Disney

Еще в ходе предвыборной компании Трамп пообещал пересмотреть условия выдачи визы H-1B. Совместно с сенатором Джеффом Сешшенсом (Jeff Sessions) он подготовил законопроект, который должен был значительно повысить стоимость визы для соискателей.

Выступая в феврале 2016 г. в штате Алабама, Трамп представил аудитории двух бывших сотрудников ИТ-отдела компании Disney, которых руководство заменило иностранцами. Дена Мур (Dena Moore) и Лео Перреро (Leo Perrero) рассказали присутствующим, что перед увольнением они были вынуждены обучать своих сменщиков, приехавших по визе H-1B.

В январе 2016 г. эти сотрудники подали иск против Disney и двух ИТ-аутсорсеров — HCL и Cognizant, обвиняя их в сговоре с целью увольнения работников-американцев. Иск был аннулирован Федеральным судом США. Однако в декабре 2016 г. против Disney был подан еще один иск, в котором бывшие сотрудники ИТ-отдела обвиняли компанию в дискриминации по национальным и расовым признакам.

По словам истцов, в октябре 2014 г. руководство Disney обнародовало план по привлечению аутсорсинговых компаний для осуществления ряда ИТ-процессов. После этого состав ИТ-специалистов в офисах Disney существенно изменился – увеличилось количество работников из Южной Азии. В связи с этим в январе 2015 г. около 250 ИТ-специалистов Disney были уволены.