В браузере Chrome появилась неотключаемая защита от пиратства

Разработчики из Google лишили пользователей браузера Chrome возможности отключить DRM-защиту, которая не дает смотреть или копировать аудио и видео, защищенное авторскими правами.

Запускать всегда

Разработчики Google внесли изменения в браузер Chrome, начиная с версии 57, которые удалят из него возможность пользовательского управления рядом плагинов, в том числе отвечающими за DRM (digitalrightsmanagement— управление цифровыми авторскими правами). Это программные средства, которые ограничивают либо затрудняют просмотр и копирование аудио- и видеофайлов, защищенных копирайтом.

Как пишет обозреватель Ghacks, немецкий журналист Мартин Бринкманн (Martin Brinkmann), в Chrome 56 или более ранних версиях браузера пользователи могут загрузить страницу chrome://plugins, позволяющую включать или отключать плагины, а также активировать режим «запускать всегда». Кроме действий, на этой странице браузера можно посмотреть версию плагина и место его расположения на локальном диске.

Функция полезна тем, что через нее можно отключить плагины, которые невозможно сделать неактивными через опцию настроек. Допустим, Flash или PDF Viewer можно отключить через настройки. Widevine, плагин поддержки EME API, который предназначен для работы с техническими средствами защиты авторских средств — DRM и позволяет правообладателю запретить копирование аудио-видеоконтента через HTML5, можно отключить только через chrome://plugins.

Пользователям браузера Chrome включили авторские права

Это относится и к другим плагинам, которые могут появиться в Chrome в будущем. Таким образом, пользователи Chrome 57, а также браузера с открытым исходным кодом Chromium, такой возможности лишены.

Лечение удалением

Бринкманн отмечает, что удаление возможности управления плагинами по сути продолжает тенденцию: уже в Chrome 56 плагины автоматически переподключались при очередной загрузке устройства. Таким образом, в последующих версиях браузера плагины по умолчанию будут активными. По мнению Мартина Бринкманна, таким образом разработчики Googleдемонстрируют, что ряд плагинов, вроде Widevine или NaCL (технология для создания защищенных плагинов для браузера), рассматриваются как неотъемлемая часть Chrome. При этом Flash или PDF Viewer таковыми не признаются.

Единственным решением проблемы, по словам журналиста, является физическое удаление папки с плагином с жесткого диска — C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\[Chrome Version]\WidevineCdm\. Однако папка появится снова при очередном обновлении браузера.

«Google лишил пользователя контроля за плагинами, и это достойно критики, поскольку ничего дружественного по отношению к пользователю здесь нет. Будем надеяться, что другие разработчики браузеров не последуют этому примеру», — резюмирует автор материала.