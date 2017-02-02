Facebook похвастался небывалыми выручкой и прибылью

В минувшем квартале компания Facebook вновь добилась роста выручки более чем в 1,5 раза по сравнению с показателем предыдущего года. Общая прибыль компании в 2016 г. оказалась на 177% больше, чем за 2015 г. Причины успеха – востребованность мобильной рекламы и рост числа пользователей.

Facebook сообщила результаты квартала

Facebook сообщила о выдающемся росте финансовых показателей в IV кв. 2016 г. – выручка компании составила $8,81 млрд, что на 51% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Результаты превзошли ожидания аналитиков, которые, по данным ресурса Reuters, предсказывали Facebook выручку в размере $8,51 млрд. Рост выручки более чем на 50% с-года-на-год является нормой для компании уже 5 кварталов подряд.

При этом чистая прибыль Facebook за октябрь-декабрь составила $3,57 млрд, что на 128% больше показателя предыдущего года. Таким образом, на каждую акцию пришлось $1,21. На новостях о финансовых результатах квартала акции компании выросли на 1,5% после закрытия сессии на бирже, их общий рост с начала года составил около 14%. Стоимость компании сейчас оценивается в $382,06 млрд.

Общая выручка Facebook за 2016 г. равняется $27,64 млрд, что на 57% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль за минувший год достигла $10,22 млрд, что на 177% больше прибыли за 2015 г.

Реклама как причина успеха

Причиной финансового успеха стало увеличение поступлений от рекламы, особенно на мобильных устройствах, а также рост аудитории социальной сети. Продажи рекламы в минувшем квартале составили $8,6 млрд, продемонстрировав рост на 53% в исчислении с-года-на-год. 84% этой суммы поступило от рекламы на мобильных устройствах.

Facebook может похвастаться ростом выручки более чем в 1,5 раз уже 5 кварталов подряд

Однако Facebook предупреждает, что в 2017 г. рост поступлений от рекламы замедлится, поскольку достигнут лимит ее размещения в новостной ленте News Feed. На результаты минувшего квартала мог отрицательно повлиять скандал с публикацией поддельных новостей во время предвыборной гонки в США, однако этого не произошло. По словам руководства Facebook, политическая реклама в целом является не очень прибыльной – она даже не входит в топ-10 самых востребованных категорий рекламы в соцсети.

Количество пользователей

Количество пользователей Facebook, которые хотя бы раз в месяц проявляют активность в соцсети, достигло 1,86 млрд, что оказалось больше прогнозируемых 1,84 млрд. Число пользователей, которые посещают соцсеть ежедневно, составило 1,23 млрд против ожидаемых 1,21 млрд. По сравнению с предыдущим годом количество пользователей выросло на 18%. Больше всего новых лиц регистрируется в Facebook в странах Азии и Тихого океана.

Доход компании от каждого пользователя равняется в среднем $4,83, что на 30% больше, чем в IV кв. предыдущего года. Для пользователей из Северной Америки этот показатель составляет почти $20. Для сравнения: пять лет назад, когда Facebook стала публичной компанией, она получала с каждого пользователя в этом регионе менее $5.