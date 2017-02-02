ФРИИ и X5 хотят дать денег стартапам для ритейла

ФРИИ совместно с X5 Retail Group занялись совместным поиском стартапов в области ритейлера. Стартапы будут проходить акселерацию во ФРИИ, а затем их продукты будут тестироваться в X5.

ФРИИ и X5 ищут стартапы

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) совместно с крупнейшим холдингом в области продовольственного ритейла - X5 Retail Group (объединяет магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») - объявили о партнерстве для поиска стартапов в области ритейла.

В рамках партнерства ФРИИ запустит в своем акселераторе специальный тематический набор стартапов «ритейл-трэк», участники которого смогут проверить свои бизнес-модели и кратно ускорить рост своего бизнеса.

Подать заявку на участие в акселераторе смогут основатели компаний, если их продукт или сервис помогает сделать традиционные покупки более быстрыми и комфортными, максимально персонализировать процесс обслуживания клиентов, оптимизировать логистику или пространство торгового зала, увеличить конверсию за счет сочетания онлайн и офлайн-каналов продаж.

Сколько денег стартап получит от ФРИИ

Стартапы, прошедшие в акселератор ФРИИ, смогут привлечь инвестиции фонда в размере от 2 млн руб. до 25 млн руб., а также на ранних этапах роста получить консультации X5. Бизнес-гипотезы можно будет протестировать на потребительской базе X5, содержащей обезличенную информацию более чем о 3 млрд покупок.

Также X5 будет запускать пилотные проекты по тестированию решений наиболее перспективных стартапов ФРИИ в своих бизнес-процессах при условии, что соответствующие продукты и сервисы будут комплементарны бизнес-стратегии холдинга. Впоследствии X5 сможет приобрести как продукты, созданные стартапами, так и сами стартапы.

X5 готова приобретать стартапы в сфере торговли, прошедшие акселератор ФРИИ

По словам главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана, для холдинга основным направлением по-прежнему остается ритейл. Поэтому для целей поиска стартапов X5 пошел на партенрство с ФРИИ, для которого данная сфера является профильной.

Какие инновации нужны X5

X5 интересуется целом рядом инновационных направлений: бесконтактные платежи (оплата покупок без кассиров), автоматизация операций в магазинах и логистики (включая роботизацию и автоматический учет товара с помощью RFID-меток), персонализация (интеллектуальные программы лояльности, персональные рекламные предложения и пр.) и омниканальность (возможность совершать покупки и любых мест - в интернет-магазинах ,чат-ботах и т.д.)

Самым известным инновационным проектом X5 был «умный магазин», о создании которого холдинг в 2010 г. договорился совместно с «Роснано» и корпорацией «Ситроникс» (владела микроэлектронным заводом «Микрон»). Магазин позволял осуществлять покупки с помощью мобильного телефона - без участия людей. Работа магазина в 2011 г. была продемонстрирована Дмитрию Медведеву, занимавшему на тот момент пост президента страны.

Позже из проекта вышел «Ситроникс», несколько лет «умный магазин» проработал в тестовом режиме для сотрудников X5, но в 2014 г. проект закрыли. Шехтерман говорит, что сам по себе «умный магазин» не будет рентабельным, но данная идея является перспективной и будет развиваться в эволюционном направлении.