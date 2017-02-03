Huawei и Lenovo умудряются повышать продажи планшетов на падающем рынке

Согласно отчету IDC по рынку планшетов, в минувшем квартале пятерку лидеров рынка составили Apple, Samsung, Amazon, Lenovo и Huawei. При этом продажи первой тройки сокращаются, а двух китайских компаний – растут. В целом рынок планшетов рушится уже два года подряд.

Результаты квартала

Продажи планшетов падают: в IV кв. 2016 г. в мире было продано 52,9 млн таких устройств, что на 20,1% меньше, чем в IV кв. предыдущего года, когда было реализовано 66,2 млн устройств. К таким выводам пришла компания IDC, опубликовавшая отчет по рынку планшетов за последний квартала 2016 г. и за весь год.

Спад на рынке планшетов наблюдается уже два года подряд. Характеризуя причины, IDC отмечает, что традиционные планшеты покупаются в качестве сменного, а не основного устройства. Поэтому, исчерпав свою нишу, они постепенно эволюционируют в сторону гаджетов бюджетного класса. Наиболее перспективными сейчас являются гибридные планшеты с присоединяемой клавиатурой.

Тройка лидеров

Лидером в этом сегменте в минувшем квартале стала компания Apple, которая отгрузила 13,1 млн планшетов. Это на 18,8% меньше, чем в последнем квартале предыдущего года, когда компания поставила на рынок 16,1 млн. устройств. Однако доля рынка, занимаемая Apple, возросла: с 24,3% год назад до 24,7% в минувшем квартале. Основную часть проданных планшетов составили iPad Air 2 и Mini, в то время как на iPad Pro пришлась всего десятая часть отгрузки.

На втором месте находится Samsung, продажи которой также снизились – на 11,4%. Если в последнем квартале 2015 г. компания продала 9 млн планшетов, то теперь ей удалось реализовать лишь 8 млн. Но доля рынка Samsung также увеличилась: с 13,6% год назад до 15,1% в истекшем квартале. Наибольшей популярностью среди планшетов вендора по-прежнему пользуются модели Tab S2 и Tab A, а самыми прибыльными рынками являются США, Европа и страны Азии, за исключением Японии.

Планшеты как правило приобретаются в качестве сменного, а не основного устройства

Третью строчку заняла компания Amazon, которая в IV кв. 2016 г. отгрузила 5,2 млн планшетов, что всего на 0,6% меньше, чем в последнем квартале 2015 г. Доля рынка, занимаемая компанией, возросла с 7,8% до 9,7%. Из продуктов компании популярностью пользуется линейка планшетов Fire. Спада продаж помогают избежать значительные уценки и масштабные распродажи.

Первая пятерка

Тройка лидеров не смогла справиться с сокращением рынка планшетов, но две компании, замыкающие топ-5, сумели добиться в этих условиях роста продаж. На четвертом месте находится Lenovo, которой удалось продемонстрировать рост продаж на 14,8% – с 3,2 млн устройств год назад до 3,7 млн в минувшем квартале. Доля рынка вендора выросла с 4,9% до 7,0%.

Пятое место по итогам IV кв. 2016 г. занимает компания Huawei, которая увеличила продажи на 43,5%, то есть с 2,2 млн планшетов год назад до 3,2 млн теперь. Доля рынка, принадлежащая компании, увеличилась с 3,4% до 6%. Планшеты Huawei примечательны тем, что в большинстве своем предлагают встроенное подключение 3G или 4G. К настоящему моменту компания проделала большую работу, чтобы утвердиться на рынках Азии, Европы и Среднего востока, однако в США ее планшеты почти не представлены.

Итоги года

По итогам всего 2016 г. перечисленные компании занимают те же места в списке. Apple за год удалось продать 42,6 млн планшетов, что на 14,2% меньше 49,6 млн устройств, проданных в 2015 г.

Samsung в 2016 г. реализовала 26,6 млн планшетов, продемонстрировав спад продаж на 20%. В 2015 г. компания продала 33,4 млн устройств.

Amazon добилась роста продаж на 98,8% в исчислении с-года-на-год: за весь 2015 г. компания отгрузила 6,1 млн планшетов, а за весь 2016 г. – 12,1 млн.

Lenovo по итогам 2016 г. поставила на рынок 11,1 млн планшетов, что на 1,2% меньше 11,2 млн устройств, отгруженных в 2015 г.

Huawei смогла продать за весь 2016 г. 9,7 млн планшетов против 6,5 млн, реализованных в предыдущем году. Общий рост продаж за год составил 49,9%