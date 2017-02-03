Трамп смягчил санкции, чтобы ФСБ обновила софт Microsoft

Американский Минфин разрешил запрашивать от ФСБ сертификаты для ввоза в Россию электронных товаров ценой до $5 тыс. руб. Президент США Дональд Трамп не считает это ослаблением санкций, однако российские политики уверены, что это – «первая ласточка».

Обычная работа

Американские СМИ сообщили о решении властей страны «смягчить санкции» в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Соответствующий документ, озаглавленный «Генеральная лицензия номер 1», был опубликован на сайте Министерства финансов США.

В документе отмечается, что «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 г. и 28 декабря 2016 г., теперь разрешаются за некоторым исключением.

В частности, документ разрешает «запрос, получение, использование, оплату разрешений, сертификационных документов или уведомлений, выпущенных или зарегистрированных ФСБ для целей импорта, распространения или использования продукции в сфере информационных технологий в Российской Федерации».

При этом регламент по-прежнему ограничивает предоставление товаров, технологий и услуг на территорию Крыма.

Цена одной единицы покупаемого товара документом ограничена величиной $5 тыс. в год. Это позволяет предположить, что санкционное ограничение было снято специально для того, чтобы у американских компаний появилась возможность продать ФСБ новые годичные лицензии на разрабатываемое ими ПО.

Подтверждая это предположение, газета Financial Times, пишет со ссылкой на собственные источники, что в смягчении режима торговли сыграли роль жалобы компаний Microsoft и Cisco.

Правительство Трампа дало ФСБ России возможность продлить лицензии на ПО

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump), общаясь с журналистами, заявил, что документ не является отменой ранее принятых санкций. «Я ничего не смягчал», - цитирует The Hill главу американского государства. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер (Sean Spicer) пояснил, что документ является обычной для минфина практикой уточнения для различных отраслей регламента санкций после их принятия. «Это обычная работа казначейства, следующая за принятием санкций», - сказал Шон Спайсер.

Ответ хакерам

Cанкции в отношении ФСБ, Главного разведывательного управления (ГРУ) и ряда других российских ведомств были введены в декабре 2016 г. теперь уже бывшим президентом США Бараком Обамой (Barack Obama) после проигрыша кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) кандидату-республиканцу Дональду Трампу.

Санкции стали ответом на хакерские атаки против Демократической партии, которые, якобы, повлияли на ход выборов и в которых американские власти обвинили Россию. В результате атак были украдены тысячи электронных писем из переписки руководителя предвыборного штаба демократов Джона Подесты (John Podesta), которые затем были опубликованы на проекте Wikileaks. Российские власти отвергли обвинения в участии в кибератаках и во вмешательстве в американские выборы. В заявлении МИД России новые американские санкции были названы «истерией уходящей администрацией президента США».

Первая ласточка

Между тем, российские политики считают, что обнародованный документ американского минфина может стать «первой ласточкой» в процессе полной отмены санкций в отношении ведомств и граждан РФ. «Я думаю, что это первая ласточка, такой сигнал. Это санкции, которые Обама ввел в закрывающуюся дверь перед своим уходом. Эти санкции были импульсивными, скорее для того, чтобы насолить и усложнить возможность отмены санкций», заявил в интервью «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По мнению парламентария, все остальные решения по санкциям поэтапно начнут отменяться.