Американский фонд избавился от акций Qiwi

Janus Capital продал акции Qiwi

Американский инвестиционный фонд Janus Capital вышел из акционерного капитала платежной системы Qiwi. Это следует из документов, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам.

Janus Capital в начале 2014 г. собрал порядка 4,5% акций Qiwi. Еще год назад фонд продолжал владеть данным пакетом акций.

Исходя из нынешних котировок на NASDAQ - $13,4 за одну американскую депозитарную акцию (ADS) Qiwi – за проданный пакет Janus Capital мог выручить $33,5 млн.

Резкое падение котировок Qiwi

За последние два года пикового значения акции Qiwi достигли в мае 2015 г. – тогда за одну ценную бумагу давали $34. Затем началось падение, и к февралю прошлого года акции упали до $10. В последующий год акции торговались в коридоре $10 - 15 за одну ценную бумагу.

Ценные бумаги Qiwi разделены на два типа. Акции класса «А» обладают 10 голосами на одну акцию, но не подлежат продаже. Акции класса «B» обладают одним голосом на одну акцию. ADS, выпущенные на акции класса «B», торгуются на бирже NASDAQ.

Кому принадлежит Qiwi

Контролирующим акционером Qiwi является гендиректор платежной системы Сергей Солонин. Ему принадлежит 20% от общего числа акций, что составляет 59,7% от общего числа голосов.

Инвестфонд Janus Capital продал принадлежащие ему 4,5% акций Qiwi

Крупные голосующие доли в Qiwi есть у члена совета директоров Бориса Кима и японской Mitsui&Co – 9,6% и 8,6% от общего числа голосов соответственно.

Финансовой группе «Открытие» принадлежит 9,2% от общего числа акций. Крупными экономическими пакетами в Qiwi также владеет ряд иностранных инвесторов. По состоянию на начало 2016 г., у американских JPMorgan & Chase и Capital Group было 5,1% и 5,3% акций платежной системы соответственно.

У австралийского фонда Platinum Investment Management и гонконгского Sylebra Capital Management – по 7% акций, у американского фонда Wadell& Reed Financial – 6,2%.

Выручка Qiwi в 2015 г составила 17,7 млрд руб., операционная прибыль – 4,86 млрд руб., чистая прибыль – 5,27 млрд руб.