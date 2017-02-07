Экс-безопасника «Билайна» приговорили к четырем годам тюрьмы

Суд Армении приговорил к четырем годам тюрьмы Ашота Погосяна, бывшего руководителя службы безопасности «Арментела», местной «дочки» Vimpelcom. Погосяна признали виновным в организации схемы с кражей трафика у оператора.

Экс-босс «дочки» Vimpelcom признан виновным

Суд округов Кентрон и Норк-Мараш (расположены в столице Армении Ереване) признал виновным Ашота Погосяна, бывшего руководителя службы безопасности «Арментела» в организации схемы по краже трафика у оператора. Оператор «Арментел» работает под торговой маркой Belline и вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Vimpelcom.

Как сообщает издание Hetq, Погосян приговорен к четырем годам тюрьмы. Суд также обязал Погосяна погасить ущерб «Арментелу» в размере 1,8 млрд драмов ($3,71 млн) и бюджету республики в размере 870 млн драмов ($1,8 млн) .

Признательные показания не помогли

Погосян находится в тюрьме с 2014 г., когда Служба национальной безопасности Армении (СНБ) начала расследование уголовного дела о краже трафика у «Арментела». Была обнаружена схема, когда международный телефонный трафик поступал на сеть «Арментела» в обход билинговой системы, что наносило ущерб как компании, так и бюджету Армении. Внутри компании «серый» канал был оформлен как канал для нужд спецслужб Армении.

Погосян с самого начала признал свою вину. По его утверждению, схема была организована бывшим руководителем службы безопасности «Вымпелкома» по странам СНГ Александром Зубовым при участии экс-гендиректора «Арментела» Игоря Климко, бывшего технического директора оператора Владимира Сачкова и гражданина Киргизии Алексея Писарева.

Экс-глава службы безопасности армянского Beeline Ашот Погосян

получил четыре года за кражу трафика у собственного оператора

В 2014 г. Сачков был экстрадирован из Белоруссии в Россию, и сейчас над ним идет суд. Свою вину он отрицает. Кроме Писарева, все фигуранты дела, включая Ашота Погосяна, являются гражданами России.

Незаконное предпринимательство так и не доказали

Погосяну было предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Армении: незаконное предпринимательство, злоупотребление служебными полномочиями, незаконный доступ к компьютерной информации и компьютерный саботаж. По последним двум статьям срок давности уже истек.

Адвокат Погосяна просил суд приговорить своего подзащитного к минимальному сроку наказания по статье о злоупотреблении служебными полномочиями и, с учетом уже отбытого срока, освободить его в зале суда. Обвинение по статье о незаконном предпринимательстве адвокат просил отклонить, поскольку факт получения доходов Погосяном не был доказан.

Однако суд признал Погосяна виновным как по статье о злоупотреблении служебными полномочиями, так и по статье о незаконном предпринимательстве. Адвокат обвиняемого пообещал обжаловать данный вердикт.