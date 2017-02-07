Sony, NEC, Panasonic, Hitachi и LG должны выплатить $10 всем владельцам своих DVD-приводов

По решению суда, производители DVD-приводов Sony, NEC, Panasonic и Hitachi-LG должны выплатить $10 компенсации каждому американцу, который купил у них привод в 2003-2008 гг. Причина – сговор по завышению цен, существовавший в этот период между компаниями.

Американцам заплатят по $10 за старый привод

Практически каждый американец, у которого 10 лет назад был компьютер с DVD-приводом или просто внешний подключаемый привод, может сегодня получить за это $10. Предъявлять само устройство или какие-то неоспоримые доказательства владения им не обязательно. Условий всего два: DVD-привод должен быть произведен компанией Sony, NEC, Panasonic или Hitachi-LG и куплен в период между апрелем 2003 г. и декабрем 2008 г.

Антимонопольный иск

Дело в том, что в конце 2016 г. американский суд наконец вынес вердикт по коллективному иску семилетней давности, поданному против перечисленных производителей. Иск обвинял Sony, NEC, Panasonic и Hitachi-LG в сговоре с целью умышленного завышения цен на DVD-приводы, которые они поставляли компаниям HP и Dell. В составе компьютеров HP и Dell эти приводы продавались пользователям – также по завышенной цене. Министерство юстиции США, расследовавшее дело, сообщает, что мысль завысить цены возникла у ответчиков благодаря высокому спросу на DVD-приводы, который наблюдался в этот период.

По решению суда Sony, NEC, Panasonic и Hitachi-LG уже пришлось выплатить по иску $124,5 млн помимо индивидуальных 10-долларовых компенсаций. Еще примерно четверть этой суммы компании потратили на услуги юристов. Кроме того, старший менеджер по продажам Hitachi-LG Ву Джин Ян (Woo Jin Yang), принимавший активное участие в организации сговора в 2006-2009 гг., был приговорен к шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере $25 тыс. Компания Hitachi-LG Data Storage (HLDS) является совместным предприятием японской Hitachi и корейской LG.

Ценовой сговор Sony, NEC, Panasonic и Hitachi-LG был спровоцирован популярностью DVD-приводов 10 лет назад

Выплата компенсаций

Компенсация в размере $10 будет выплачена за каждый DVD-привод, который был куплен пользователем в указанный промежуток времени, то есть за 2 устройства положено $20 и так далее. Всего речь идет примерно о 9,3 млн приборов. Это не так много, если учесть, что всего в США, по данным компании Gartner, только за один 2003 г. было отгружено около 53 млн компьютеров.

Чтобы получить деньги, потребителю достаточно зарегистрировать свою заявку на сайте opticaldiskdriveantitrust.com или отправить ее по электронной почте. Покупатель должен указать свое имя, электронную почту и серийный номер привода, за который требует компенсацию. Срок подачи заявок заканчивается 1 июля 2017 г. Деньги будут перечислены потребителям после того, как ответчики произведут все остальные выплаты по иску. Компании сообщают, что уже зарезервировали необходимую наличность для 10-долларовых платежей.

Решение суда распространяется на 24 штата, в том числе на Калифорнию, Флориду, Аризону, Неваду, Канзас и другие. Под его действие подпадает также столица страны Вашингтон. В случае с фирмой Panasonic жалобы принимаются только от владельцев ее DVD-приводов в составе компьютеров других производителей, а не от владельцев целых компьютеров Panasonic.