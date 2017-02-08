Maykor обрушил цену техподдержки Фонда соцстрахования на 70 млн

Информационно-вычислительная инфраструктура Фонда социального страхования России в 2017 г. окажется на попечении компании Maykor. Для получения соответствующего контракта подрядчик оказался готов снизить его первоначальную цену почти на треть.

Maykor стал подрядчиком ФСС

В течение 2017 г. сопровождением информационно-вычислительной инфраструктуры Фонда социального страхования России (ФСС) будет заниматься компания Maykor. Об этом сообщила пресс-служба этой компании.

Согласно заключенному контракту, Maykor предстоит организация соответствующих работ как в центральном аппарате, так и в более чем двух тысячах региональных отделений ФСС по всей стране. В обязанности подрядчика войдет обеспечение бесперебойной работы серверного оборудования, виртуальных серверов, сетей передачи и хранения данных, корпоративных сервисов, программно-аппаратных комплексов информационной безопасности. Кроме того, сервисный пакет включает техническое сопровождение инженерной и телекоммуникационной инфраструктуры.

Maykor, сообщает, что для реагирования на заявки и выполнение работ в рамках проекта компания организовала три линии поддержки для заказчика, включая контакт-центр и инженерный центр. Также аутсорсер заверяет в том, что наладил взаимодействие с техподдержкой производителей используемого в ФСС оборудования и ПО.

Поддержка ИТ-инфраструктуры Фонда социального страхования в 2017 г. при существенном снижении цены контракта досталась компании Maykor

В тендерной документации указано, что в качестве серверов ФСС задействует различные модели IBM и «Аквариус». Примечательно, что в перечне программных продуктов, обеспечивающих информационную безопасность, присутствует ПО Kaspersky и InfoWatch.

Цена вопроса

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, непосредственным победителем тендера ФСС на оказание вышеописанных услуг стало ООО «Новые сервисные технологии». В Maykor подтвердили CNews, что эта организация является дочерней по отношению к компании.

Начальная цена контракта на электронном аукционе была выставлена на уровне p250,3 млн. Предложение победителя в итоге составило p180,2 млн. Конкуренцию «дочке» Maykor пыталась составить «Сервионика».

Как сообщила CNews старший вице-президент Maykor Марина Горная, ее компания и ранее участвовала в открытых аукционах ФСС по данному направлению и имеет опыт взаимодействия с фондом. Существенное итоговое снижение стоимости контракта Горная объяснила открытой конкурентной борьбой. «Мы понимаем специфику заказчика и видим пути оптимизации при сохранении требуемого качества», — добавила она.