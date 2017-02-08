МГТС разогнала интернет до 10 Гбит/с, чтобы МТС запустила 5G

МГТС начинает запуск новой технологии широкополосного доступа в интернет 10GPON, обеспечивающую скорость до 10 Гбит/с. В проект будет вложено до 10 млрд руб. Эта же технология поможет МТС с запуском беспроводных сетей 5G.

МГТС приступила к строительству сетей 10GPON

Компания «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) сообщила о начале запуска сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) по технологии 10GPON (XG-PON). Она обеспечивает скорость доступа в интернет на скорости до 10 Гбит/с. Тесты, проведенные МГТС совместно с Huawei, показали скорость до 8,5 Гбит/с.

Отметим, что с 2011 г. МГТС внедряла предшествующую технологию ШПД — GPON, обеспечивающую доступ в интернет по пассивным оптическим каналам на скорости до 1 Гбит/с. К настоящему моменту GPON внедрен на всей сети МГТС. Средняя скорость доступа в прошлом году составила 70 Мбит/с.

Технология для ЧМ-2018

Технология 10GPON в 2017-18 гг. будет точечно внедряться в местах с наибольшим потреблением трафика. В первую очередь, технология пригодится для услуг корпоративному сектору (B2B) и другим операторам связи (B2O).

В будущем МГТС станет применять технологию 10GPON и на массовом рынке. В том числе оператор будет менять абонентам ONT-приставки, необходимые для подключения к GPON-сети. Полностью внедрение технологии 10GPON будет завершено в 2020 г.

В проект планируется вложить p10 млрд. Кроме того, сеть 10GPON будет использоваться и для подключения спортивных объектов, которые будут задействованы для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Ускорить внедрение 5G

Технология 10GPON поможет и при запуске сотовых сетей следующего — пятого поколения связи (5G). Соответствующие работы МГТС планирует проводить совместно со своим основным акционером — компанией «Мобильные телесистемы» (МТС). Ранее МТС протестировала сети 5G совместно с Nokia, скорость доступа составила до 4,5 Гбит/с.

МГТС разгоняет проводной интернет до 10 Гбит/с

МТС уже использует сеть GPON от МГТС в качестве транспортной сети четвертого поколения сотовой связи (4G). На текущий момент в Москве 25-30% базовых станций МТС подключены по технологии GPON. До конца 2017 г. данное значение должно вырасти до 40%.

Представитель конкурента МТС/МГТС — «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») — отмечает, что компания сейчас ведет активную модернизацию своей сети в Москве с целью расширения емкости и пропускной способности. Непродуманная и несистемная реализация московскими властями программы «Моя улица», предполагающая принудительный перенос воздушных коммуникаций под землю, представляет наибольшую угрозу для развития рынков ШПД и ТВ в столице и может свести на нет всю конкуренцию.