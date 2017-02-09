От СМАРТС требуют доплатить полмиллиарда налогов
Налоговики против СМАРТС
Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области (подразделение Федеральной налоговой службы - ФНС) требует с сотового оператора СМАРТС доплатить налогов 470 млн руб. за сделку по продаже части своих активов МТС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы судебных разбирательств между инспекцией ФНС и СМАРТС.
Как проходила сделка с МТС
В конце 2014 г. СМАРТС продал МТС три своих «дочки» - «Пенза-GSM», «СМАРТС-Иваново» и «СМАРТС-Уфа» - за 3,13 млрд руб. Покупателем выступила «дочка» МТС - «Телеком-Поволжье». Продавцом был принадлежащий СМАРТС кипрский офшор Bolaro Holdings, которому ранее сотовый оператор передал данные активы.
Часть из суммы приобретения - 800 млн руб. - МТС направило напрямую в Сбербанк на погашение задолженности СМАРТС. В день совершения сделки Bolaro Holding перевела СМАРТС 250 млн руб. в качестве «безвозмездной невозвратной финансовой помощи».
Всего в 2014 г. СМАРТС получил от Bolaro Holding финансовую помощь на общую сумму 1,25 млрд руб. На основании этого в инспекции ФНС посчитали, что СМАРТС использовал Bolaro Holding с целью получения недобросовестной налоговой выгоды.
СМАРТС защищался от рейдеров в офшоре
В связи с этим инспекция ФНС потребовала от СМАРТС выплатить недоимку на сумму 320 млн руб., штраф в размере 130 млн руб. и пени в размере 20 млн руб. СМАРТС не согласился с этими доводами и обжаловал действия налоговиков в Арбитражном суде Самарской области.
СМАРТС утверждает, что перевод активов в офшор был необходим для защиты от «рейдерской атаки»: с 2005 г. СМАРТС и его основной акционер - Геннадий Кирюшин - судился за 32% акций оператора с компанией «Сигма Кэпитал Партнерс». Кроме того, сама МТС настаивала на том, что договор купли-продажи «дочек» СМАРТС был заключен по английскому праву, а участником соответствующей сделки был бы иностранный эмитент.
Суд первой инстанции встал на сторону СМАРТС и признал незаконными требования налоговиков. Апелляционная инстанция поддержала данный вердикт. Однако налоговики обратились с кассационной жалобой в Арбитражный суд Поволжского округа.
Налоговики указали, что перевод части активов СМАРТС в офшор не помог бы от рейдерской атаки, так как сам СМАРТС не менял своей юрисдикции, а, значит, «рейдер» все равно мог бы заполучить данные активы. Кроме того, в 2014 г. СМАРТС продал один из своих активов напрямую без участия офшора.
Арбитражный суд Поволжского округа принял решение отменить вердикты предыдущих инстанций и вернуть дело на новое рассмотрение, обязав суд первой инстанции дать оценку действиям СМАРТС на предмет получения необоснованной финансовой выгоды. Геннадий Кирюшин заявил CNews, что его компания не согласна с требованиями налоговиков и продолжит их оспаривать.
Распроданные активы
Напомним, состоявшая в конце 2014 г. сделка между МТС и СМАРТС впоследствии стала предметом судебных разбирательства между стороны. Выяснилось, что тогда стороны договорились о покупке не трех, а семи «дочек» СМАРТС.
Однако СМАРТС передумал продавать оставшиеся четыре «дочки». МТС обратилась с соответствующим иском в Лондонский арбитраж. В 2016 г. стороны подписали мировое соглашение: МТС выкупил тольку одну из оставшихся «дочек» поволжского оператора - «СМАРТС - «Йошкар-Ола» за 41 млн руб. Остальные компании остались у СМАРТС. Также в середине 2015 г. СМАРТС продал ряд своих активов, в том числе сеть в Самарской области, «Мегафону» за 5,75 млрд руб.