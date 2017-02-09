«Сноуден №2» украл 50 TБ секретных данных из-за психического расстройства

Гарольду Мартину, укравшему у АНБ около 50 ТБ секретных данных, были предъявлены официальные обвинения. Как выяснилось, в числе прочего он похитил хакерские инструменты, коды для атак на иностранные правительственные сети и разведданные о хакерских методиках различных стран. Товарищи Мартина по армии уверены, что его действия вызваны посттравматическим расстройством.

«Сноудену №2» предъявлены обвинения

Агентство национальной безопасности (АНБ) США обвинило Гарольда Мартина (Harold Martin), своего бывшего внештатного сотрудника, в краже секретной информации. Объем похищенных им данных составляет в общей сложности 50 ТБ, это примерно 500 млн страниц. Правительство США уже успело назвать инцидент крупнейшей кражей секретных данных в истории страны.

Что было украдено

В числе прочего Мартин, предположительно, выкрал списки секретных агентов АНБ, работающих за границей под прикрытием. Также, по данным ресурса The New York Times, он похитил компьютерные коды, предназначенные для атак на правительственные сети других государств, в том числе Китая, Ирана, Северной Кореи и России. В общей сложности в его руках оказалось 75% хакерских инструментов, которые использует подразделение Tailored Access Operations (TAO), которое занимается проведением кибератак в АНБ.

Кроме того, в обнаруженном архиве есть документы АНБ за 2014 г., которые содержат детальные разведданные о зарубежных киберсистемах и методиках кибератак. Также у Мартина было найдено пользовательское руководство АНБ по сбору разведданных и файл с описанием ежедневных операций агентства, датируемый 2007 г.

Помимо этого, Мартина обвиняют в краже данных других ведомств, в том числе Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Национального управления военно-космической разведки США и Кибернетического командования США.

При этом пока не уточняется, что Мартин делал с похищенными данными, если вообще что-то делал. Тем не менее, ему предстоит ответить сразу по 20 уголовным статьям, по каждой из которых он может получить до 10 лет лишения свободы. Расследование деятельности «Сноудена №», начатое в августе 2016 г., продолжается. На следующей неделе Мартин предстанет перед судом в городе Балтимор, США.

АНБ сообщает, что Гарольд Мартин выкрал у спецслужб 50 ТБ секретных данных за последние 20 лет

Послужной список Мартина

Мартин не входил непосредственно в штат АНБ – он работал на консалтинговую фирму Booz, Allen, Hamilton. Однако у Гарольда был доступ к документации АНБ, поскольку он оказывал агентству услуги по контракту. В этой же Booz, Allen, Hamilton несколько лет назад работал Эдвард Сноуден (Edward Snowden), который делится с миром секретными сведениями АНБ уже несколько лет. Арест Мартина спровоцировал масштабную проверку безопасности в Booz, Allen, Hamilton, которая получает миллиарды долларов от контрактов с разведывательными агентствами США, пишет Reuters.

Как сообщает следствие, Мартин крал данные постепенно в течение 20 лет. Работать на различные спецслужбы он начал в 1993 г., первая кража произошла в 1996 г. Характер выполняемой им работы был таков, что он каждый день имел доступ к совершенно секретной информации. Похищенные сведения Мартин хранил в своем доме в городе Глен Берни, штат Мэриленд.

Товарищи Мартина из ВМС США, где он отслужил четыре года до начала карьеры в спецслужбах, утверждают, что у Гарольда наблюдается посттравматический синдром, из-за которого развилась привычка коллекционировать вещи. Самому Мартину сейчас 52 года.