Россиянин получил срок и миллионный штраф за «пиратство»

24-летний житель Магадана, нашедший в интернете проприетарное ПО и разместивший его в локальной сети для скачивания, оштрафован на 1 млн 147 тыс. руб. Также преступник получил условный срок в 2 года и 3 месяца. Помимо самой программы он выложил в локальную сеть инструмент для обхода ее защиты.

В Магадане выписан крупный штраф за пиратство

Житель Магадана, распространявший ПО крупных разработчиков в нарушение авторских прав, должен будет выплатить штраф в размере 1,147 млн руб. Помимо этого, суд приговорил его к двум годам и трем месяцам условного лишения свободы с последующим испытательным сроком в два года. Об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Магаданской области сообщило местное информационное агентство MagadanMedia.

Следствие установило, что 24-летний злоумышленник скачал в интернете ПО, которое было запрещено правообладателями к свободному распространению. Скачанные продукты он выложил в локальную сеть, где скопировать их мог каждый пользователь. Поскольку ПО имело защитные механизмы, преступник выложил вместе с ним в сеть программы для обхода этой защиты. Действия злоумышленника нарушают пункт «В» части 3 статьи 146 Уголовного кодекса РФ «Нарушение авторских прав, совершенное в особо крупном размере», сообщает УМВД.

Борьба с пиратством в России

УМВД не уточняет, какую именно программу какой компании-разработчика скачал злоумышленник из Магадана.

«Пират» из Магадана заплатит более 1 млн руб. за нелегальное распространение ПО

В России намечается общая тенденция к постепенному ужесточению мер по борьбе с пиратским ПО.

Так, 1 мая 2015 г. в России начала действовать расширенная редакция закона о пиратстве. Теперь закон позволяет правообладателям всех видов контента кроме фото обращаться в Мосгорсуд с просьбой о блокировке ресурсов, где размещены пиратские копии их продуктов. Иск должен быть подан в течение 2 дней после размещения контента.

Получив жалобу правообладателя, Мосгорсуд рассматривает дело и требует от владельцев ресурса-пирата удалить спорный контент. Роскомнадзор отводит на его удаление три дня. В случае невыполнения требования ресурс попадает в Реестр запрещенных сайтов. Если один и тот же правообладатель выигрывает два иска к одному и тому же сайту, то доступ к нему блокируется на постоянной основе.

В рамках данного закона «навечно» были заблокированы такие ресурсы, как торрент-трекеры Rutracker.org, Rutor и Noname-club, музыкальный сайт pleer.com и онлайн-библиотеки «Флибуста» и «Либрусек».

Несмотря на ужесточение мер по борьбе с пиратством, по данным компании Irdeto, 87% российских потребителей убеждены, что производство и распространение пиратского контента не запрещено законом, а 66% считают, что трансляция и загрузка пиратского контента также легальна.

Прецеденты блокировок пиратского ПО

Очень активно пользуется новым антипиратским законом компания «1С». В июле 2015 г. и июне 2016 г. она подала в Мосгорсуд жалобы на ресурс dark-os.com, где были размещены пиратские версии ее программ «1С:Предприятие», «1С:Бухгалтерия», «1С:Государственные и муниципальные услуги», «1С:Экзаменатор», «1С:Консолидация», «1С:Конструктор курсов» и «1С:Налогоплательщик». Поскольку компания выиграла оба дела, dark-os.com был навечно заблокирован Роскомнадзором. Также «1С» подавала жалобы на ресурсы torrentino.com, torrents.com, alltorrents.net и russ-tracker.ru.

В марте 2016 г. по жалобе интернет-магазина Softkey Мосгорсуд блокировал доступ к французскому файлообменнику dl.free.fr. Причиной стало размещение на этом хостинге программы Reg Orginizer, предназначенной для работы с реестром Windows. Эксклюзивные права на распространение программы принадлежат Softkey.

В январе 2016 г. компания «Эргосоло» обратилась в Мосгорсуд с иском против ресурса Tor-unblcok.rog. «Эргосоло» владеет правами на программу «Соло на клавиатуре», созданную психологом Владимиром Шахиджаняном и предназначенную для обучения ускоренному вводу текста. Компания обвинила упомянутый сайт в незаконном распространении программы.