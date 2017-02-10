Данные о покупках с кассовых аппаратов будут продаваться всем желающим

В контексте вступления силу закона, подразумевающего онлайн-взаимодействие магазинных касс с ФНС, операторы передачи этих данных смогут проводить их обезличенную аналитику, которая сможет стать коммерческим продуктом. Один из операторов уже поделился планами на этот счет.

Возникновение нового рынка ИТ-аналитики

Операторы фискальных данных, которые по вступившему в силу с 1 февраля 2017 г. закону начали заниматься сбором, хранением и передачей в онлайн-режиме данных с контрольно-кассовой техники в налоговую службу (ФНС), смогут эти данные анализировать и продавать. Четкие планы в этом отношении есть у компании «Платформа ОФД» — одного из пяти лицензированных операторов в России. Более того, по словам гендиректора «Платформы ОФД» Антона Румянцева, о заработке на аналитике задумываются и все остальные операторы.

«У нас есть вся информация с чеков, и мы можем какую-то агрегированную аналитику продавать рынку», — говорит Румянцев. При этом он подчеркивает, что описываемые данные являются обезличенными — сведениями о том, какие конкретные люди совершают те или иные покупки, операторы не располагают.

Кто именно может появиться в числе клиентов его компании, Румянцев сообщать не стал, но по его дальнейшим объяснениям можно было заключить, что речь идет, например, о крупных пользователях касс — ритейлерах. По мнению топ-менеджера, развивать и поддерживать собственные системы аналитики магазинам гораздо менее выгодно.

В «Платформе ОФД» уверены, что рынку могут быть интересны данные в очень многих информационных срезах. Систематизировать их можно по регионам, по времени покупок, по номенклатуре, по средним чекам и пр.

Операторы передачи данных с магазинных касс планируют их продавать рынку

По заверению Румянцева, его компания уже занимается созданием программного решения для своей аналитической системы, делая это полностью самостоятельно и «с нуля». Начать его предлагать рынку компания планирует не раньше завершения первого этапа кассовой реформы — 1 июля 2017 г.

Отметим, что операторы, по сути, стали новыми и единственными звеньями в цепочке информационного взаимодействия магазинов с ФНС. Раньше оно осуществлялось без подобных посредников, но не в интерактивном режиме.

Емкость рынка

По прикидкам Румянцева в 2017 г. численность введенных новых или замененных модернизированных касс, в которых на смену электронным защищенным контрольным лентам (ЭКЛЗ) придут фискальные накопители с опцией передачи данных через интернет, составит примерно 1,2 млн. В 2018 г. этот парк увеличится еще приблизительно на 2 млн. При средней годовой цене услуг оператора для одной кассы на уровне 3 тыс. ориентировочный объем рынка стандартных услуг составит 9,6 млрд.

Возможные объемы рынка аналитических услуг в «Платформе ОФД» пока не оценивали. Однако Румянцев не исключает вероятность того, что когда-нибудь доходы от такой аналитики могут превысить в его компании прибыль от базовых услуг по передаче данных. При этом на этом базовом рынке «Платформа ОФД» надеется обслуживать не менее 25-30% всех российских клиентов — даже с учетом того, что уже в ближайшее время число лицензированных операторов должно увеличиться с пяти до десяти.

Отсюда логично сделать вывод, что по оптимистичному сценарию новый рынок ИТ-аналитики фискальных данных может в своем развитии выйти на миллиардные порядки сумм.

Чьи данные будут собираться по новому закону

Как следует из текста поправок к закону 54-ФЗ, новыми кассами, которые при посредничестве операторов станут передавать сведения о покупках в ФНС, придется обзавестись всем компаниям, применяющим кассовые аппараты при расчетах с покупателями. Также нововведения касаются компаний, продающих акцизные товары, интернет-магазины (они смогут арендовать кассы удаленно), компании, оказывающие услуги, работающие по системе с единым налогом на вмененный доход (ЕНВД) или патентной системе. Кроме того, новшества затронут вендинговые и торговые автоматы, а также платежные терминалы.

С 1 февраля 2017 г. по новым принципам начала работать вся вновь регистрируемая и перерегистрируемая кассовая техника. Дальнейшее распространение принятых изменений к закону будет происходить в несколько этапов и завершится 1 июля 2018 г.

По сведениям представителей «Платформы ОФД», в настоящее время наиболее серьезный объем подключений касс к техническим системам операторов идет от крупного и среднего ритейла — федеральных и значительных региональных игроков.

По данным CNews, наибольшим парком кассовой техники в нашей стране располагает «Почта России». В ее распоряжении находится порядка 90 тыс. аппаратов.