Депутаты наказали провайдеров за доступ к запрещенным сайтам

Госдума приняла закон о введении отдельной статьи в КоАП с указанием размеров штрафов для операторов связи, не выполняющих требования по блокировке доступа к запрещенным сайтам. Размер штрафа будет составлять до 100 тыс руб.

Госдума ввела штрафы для интернет-провайдеров

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о штрафах для операторов связи, не исполняющих требования по блокировке доступа к запрещенным интернет-сайтам. Соответствующая статья будет добавлена в Кодекс административных правонарушений (КоАП).

До сих пор провайдеров, которых Роскомнадзор уличал в невыполнении требований по блокировке ресурсов из Реестра запрещенных сайтов, наказывали по части 3 статьи 14.1 КоАП - «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

Данная статья предусматривает штрафы для физических лиц в размере от 1,5 тыс. руб. до 2 тыс. руб., для должностных лиц - от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., для юридических лиц - от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб.

Почему нужна новая статья

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в 2015 г. Роскомнадзор составил 501 протокол об административных правонарушениях за неблокировку провайдерами запрещенных сайтов. Арбитражные суды по жалобам Роскомнадзора приняли 488 решений о наложении на провайдеров штрафов по статье 14.1 КоАП.

Госдума ужесточила наказание для операторов связи, не блокирующих запрещенные сайты

Однако, как указывают авторы законопроекта, установленные этой статьей КоАП меры являются незначительными, они несоразмерны социальной опасности блокируемой информации и не препятствуют совершению операторами правонарушений.

В то ж время увеличение размера штрафов, установленных статьей частью 3 статьи 14.1 КоАП нецелесообразно, так как данная статья применяет и для менее опасных правонарушений. Например, под данную статью подпадает нарушение на один день срока направления в Россвязь сведений о базе расчета обязательных отчислений.

В связи с этим было предложено ввести в КоАП отдельную статью за неблокировку доступа к запрещенным сайтам. Теперь размер штрафа для индивидуальных предпринимателей – от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Для должностных лиц штраф останется прежним - от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб.

Координатор проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк сомневается, что в принятии нового закона была необходимость. По данным Козлюка, в настоящее время в России нет интернет-провайдеров, которые целенаправленно бы не выполняли требования о блокировке доступа к запрещенным сайтам.

Все больше и больше блокировок

Напомним, Реестр запрещенных сайтов появился в России в 2012 г., его ведет Роскомнадзор. Это же ведомство контролирует выполнение интернет-требований по блокировкам. Перечень основания для включения сайтов в данный реестр постоянно расширяется.

Изначально право внесудебной блокировки сайтов получили три ведомства: Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств может блокировать сайты с наркотиками (сейчас эти функции отошли к МВД), Роспотребнадзор сайты с пропагандой суицида, сам Роскомнадзор – сайты с детской порнографией.

Также в Реестр включаются сайты, запрещенные решениями различных судов. С 2013 г. в России заработал «антипиратский» закон, которые позволяет блокировать пиратские ресурсы на основании санкций Мосгорсуда.

С 2014 г. Генпрокуратура во внесудебном порядке блокирует экстремистские сайты, а с конца 2015 г. Федеральная налоговая служба стала блокировать сайты с азартными играми. Сейчас ФНС является «лидером» по числу заблокированных сайтов. Каждый день Роскомнадзор вносит в Реестр порядка нескольких сотен ресурсов.