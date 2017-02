«Мегафон» купил Mail.ru Group

Сотовый оператор «Мегафон» сообщил о завершении сделки по приобретению контрольного пакета акций холдинга Mail.ru Group. Продавцами выступили оффшоры New Media and Technology Investment, New Media Technologies Capital Partners и Ardoe Finance, принадлежащие контролирующему акционеру «Мегафона» - группе USM Алишера Усманова.

В ходе сделки было продано 11,5 млн акций класса «А» и 21,9 млн класса «B». Акции Mail.ru Group класса «А» обладают 25 голосами на одну ценную бумагу, класса «B» - одним голосом на одну акцию. В совокупности данный пакет представляет из себя 15,2% от общего числа акций Mail.ru Group и 63,8% акций голосующих акций.

Во сколько обойдется приобретение

В момент совершения сделки «Мегафон» заплатил продавцам $640 млн. Еще $100 млн будет выплачено в первую годовщину совершения сделки, и таким образом, общая сумма приобретения составит $740 млн.

Участники сделки говорят о синергии между «Мегафоном» и Mail.ru,

а аналитики о перекладывании денег из одного кармана Алишера Усманова в другой

В конце 2016 г. приобретение Mail.ru Group было одобрено специальным комитетом совета директоров «Мегафона», состоящим из неисполнительных директоров. А в январе 2017 г. сделка получила одобрение внеочередного собрания акционеров «Мегафона».

Сбербанк пришел на помощь

На этой неделе стало известно, что Сбербанк открыл «Мегафону» кредитную линию объемом до 35 млрд руб. для финансирования сделки по приобретению контрольного пакета акций Mail.ru Group. Срок погашения данного кредита – 2024 г. Одновременно с этим «Сбербанк» снизил процентные ставки по трем кредитным линиям общим объемом до 97,2 млрд руб., которые были открыты «Мегафону» в 2015-2016 г.г.

Крупнейшим владельцем экономической доли в Mail.ru Group является южно-африканский холдинг Naspers – ему принадлежит 27,6%. Китайскому Tencent принадлежит экономическая доля в 7,4%. В «Мегафоне» не будут выставлять оферту остальным акционерам Mail.ru Group.

После сделки «Мегафон» заменит структуры Усманова в акционерном соглашении Mail.ru Group и получит пять из десяти мест в совете директоров интернет-холдинга. Mail.ru Group продолжит работать в качестве отдельной компании, а все сделки с «Мегафоном» будут заключаться на коммерческих условиях.

Зачем «Мегафону» Mail.ru Group

Mail.ru Group создана в 2010 г. на базе холдинга DST, скупавшего доли в различных интернет-активах. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже.

В Mail.ru Group входят: портал Mail.ru, социальные сети «Одноклассники», «Вконтакте» и «Мой Мир», подразделение онлайн-игр и другие проекты. Недавно холдингом были приобретены разработчик мобильных игр Pixonic и агрегатор по доставке еды из ресторанов Delivery Club.

Необходимость приобретения Mail.ru Group в «Мегафоне» объясняют тем, что в настоящее время российский рынок мобильной связи столкнулся с «нулевым ростом». Средняя выручка на одного абонента падает, а конкуренция за высокодоходных абонентов усиливается. В этой связи «Мегафон» намерен сделать ставку на «цифровых» пользователей, активно пользующихся мобильным интернетом, а Mail.ru Group предоставит оператору «естественную» возможность расширяться в направлении цифровых сервисов.