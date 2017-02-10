«Воентелеком» продает сети связи в военных городках

«Воентелеком» продает сети фиксированной телефонии

Подконтрольный государству оператор связи «Воентелеком» выставляет на продажу сети фиксированной связи в военных городках. Об этом CNews сообщили в компании.

Речь идет об автоматических телефонных станциях (АТС), расположенных на территории 14 военных городков Московской, Челябинской и Свердловской областей, а также в Пермском крае. «Воентелеком» с середины 2000-х годов занимался модернизацией этих АТС. В том числе в рамках модернизации было построено 200 км оптоволоконных линий

Помимо услуг фиксированной телефонной связи выставленные на продажу сети обеспечивают услуги доступа в интернет, в том числе по беспроводной технологии Wi-Fi. Всего, на начало 2017 г., эти сети обслуживали 15 тыс. абонентов из числа физических и юридических лиц. Продажа сетей будет осуществляться через электронную торговую площадку «Фабрикант».

«Для нас главное, чтобы предстоящая смена собственника не отразилась на интересах пользователей услуг, — заявил заместитель гендиректора «Воентелекома» Илья Погодаев. — Важно обеспечить непрерывность предоставления сервисов и дальнейшее расширение их ассортимента».

Почему «Воентелеком» продает свои сети

Решение о продаже сетей связи в военных городках в «Воентелекоме» объясняют новой стратегией работы оператора, рассчитанной до 2020 г. Документ предусматривает, что «Воентелеком» сконцентрируется на оказании специализированных услуг связи для Минобороны России, ведомств силового блока, предприятий оборонно-промышленного комплекса и критической инфраструктуры страны.

«Воентелеком» продает сети фиксированной связи в военных городках

То есть, как подчеркивают в «Воентелекоме», компания будет работать в наиболее чувствительных с точки зрения информационной безопасности сегментах. В этой связи обеспечение услуг связи для жителей и организаций из военных городков логично будет передать специализированным провайдерам.

В «Ростелекоме» заявили CNews, что рассматривают возможность выкупа сетей связи в военных городках. В «Вымпелкоме» и МТС от комментариев по данному вопросу отказались.

Неудавшийся проект проведения интернета в военные городки

В 2010 г. занимавший в то время пост министра обороны Анатолий Сердюков инициировал проект централизованного строительства сетей связи для жителей военных городков. Предполагалось строительство сетей Triple Play (фиксированная телефония, доступ в интернет и IPTV), которые бы оказывали услуги по единым регулируемым государством тарифам.

В 2010 г. первый тендер на реализацию данного проекта выиграла компания «Синтерра», ставшая впоследствии частью «Мегафона». Затем реализацию проекта продолжила компания «Межрегиональный Транзиттелеком» (МТТ), в том числе взяв на себя обслуживание построенных «Синтеррой» сетей.

По состоянию на 2012 г. МТТ обслуживал сети связи в 39 военных городках. Однако новый аукцион на строительство сетей в том же году выиграла ранее неизвестная компания «Еврострой», после чего реализация проекта была заморожена.

В 2013 г. руководство МТТ заявило, что будет отключать сети, уже построенные в военных городках сети. Будет ли МТТ сейчас интересоваться сетями в военных городках, в компании не прокомментировали.