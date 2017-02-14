Российский рынок принтеров пошел в рост

Поставки печатной техники в России выросли в 2016 г. на 0,4% в штуках и на 11% в деньгах, если сравнивать с 2015 г. Выручка от продаж за год оценивается в $489,78 млн. Наиболее простые устройства пользовались меньшим спросом, чем более совершенные аппараты – в основном, благодаря корпоративным заказчикам.

Рынок печатной техники в 2016 г.

Российский рынок печатной техники в 2016 г. вырос по сравнению с 2015 г. на 0,4%, если говорить о количестве устройств, и на 11%, если говорить об их стоимости. Об этом свидетельствует отчет исследовательской компании IDC.

Всего за год на рынок было поставлено 2,28 млн печатных аппаратов общей стоимостью $489,78 млн. При этом лазерных устройств было продано около 1,56 млн, включая 949 тыс. многофункциональных устройств (МФУ). Струйных аппаратов было продано порядка 703 тыс., из них многофункциональными были 570 тыс.

Результаты последнего квартала

Если рассматривать отдельно IV квартала 2016 г., то в это период рынок демонстрировал спад на 0,6% в штучном выражении и рост на 15,6% в денежном выражении по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года. Всего за квартал на российский рынок было поставлено 752 498 принтеров, копировальных аппаратов и МФУ. Их общая стоимость достигла $170,22 млн. В среднем цена одного устройства выросла на 16,4% в исчислении год к году.

Если говорить отдельно о рынке лазерной печатной техники, то в VI квартале 2016 г. он показал сокращение на 5,9% по количеству устройств и рост на 14,9% по деньгам, в сравнении с аналогичным периодом 2015 г.

Что качается струйной техники, то этот рынок в минувшем квартале продемонстрировал рост год к году как в штучном, так и денежном выражении: на 9,5% и на 19,6% соответственно. IDC полагает, что причиной положительной динамики стали поставки струйного оборудования стоимостью $100-200 и $300-400, выросшие в штуках на 129,7% и 91,1% соответственно.

Тенденции на рынке лазерной техники

IDC выделяет несколько тенденций, которые были характерны в IV квартале 2016 г. для рынка лазерных устройств. Во-первых, было отмечено сокращение поставок монохромных лазерных принтеров младшего и старшего сегмента по сравнению с показателями предыдущего года. В младшем сегменте, где представлены устройства со скоростью печати от 1 до 20 страниц в минуту, поставки сократились на 61,7%. В старшем сегменте, среди устройств со скоростью печати от 91 до 150 страниц в минуту, поставки снизились на 50%. В то же время, другие сегменты рынка монохромных принтеров продемонстрировали двузначный рост.

Рынок печатных устройств в России начал осторожный рост

Что касается монохромных лазерных МФУ, то здесь наблюдался значительный спад спроса на младшие и средние модели. МФУ младшего сегмента имеют скорость печати от 1 до 20 страниц в минуту, среднего – от 45 до 69 страниц в минуту. На устройства со скоростью печати порядка 70-90 или 91-150 страниц в минуту – это два старших сегмента – спрос значительно вырос.

Среди цветных лазерных принтеров и МФУ сокращение поставок показали только устройства входного уровня, со скоростью печати от 1 до 10 страниц в минуту. Для принтеров этот спад составил 54,7%. Все модели более высокого уровня продемонстрировали рост продаж.

Подведение итогов

По словам Константина Макаренкова, ведущего аналитика компании IDC Russia & CIS, 2016 г. стал годом восстановления российского рынка печатных устройств: прекратилось снижение поставок в штуках, наметилось их увеличение в деньгах. Вместе с тем заметно было сокращение поставок устройств с небольшой скоростью печати и рост продаж старших моделей, в том числе цветных.

Частный покупатель на печатном рынке в 2016 г. был менее активен, чем корпоративный, отмечает Макаренков. Об этом косвенно свидетельствуй возросший спрос на устройства формата А3 и, наоборот, упавший спрос на устройства формата А4. Более уверенно стала чувствовать себя на рынке струйная техника, поскольку вендоры предлагают все больше устройств, оборудованных системами непрерывной подачи чернил. Это позволяет пользователям не переплачивать за каждую распечатанную страницу, и в то же время не пользоваться расходными материалами сторонних производителей.