«Почта России» покупает в рассрочку «железо» за 4,3 млрд

Аренда серверного оборудования с трехлетней рассрочкой выплат обойдется «Почте России» в 4,3 млрд руб. Поставщиком станет компания «СВ-транспорт», известная тем, что несколько лет назад приняла на себя крупные лизинговые обязательства другого поставщика «Почты», с которым у госзаказчика отношения не задались.

Почтовый лизинг «железа»

Предоставлением «Почте России» в лизинг (финансовую аренду) серверного оборудования займется санкт-петербургская компания «СВ-транспорт». Она стала победителем соответствующего аукциона с начальной суммой контракта в p4,61 млрд. По итогам торгов предложение «СВ-транспорта» составило p4,28 млрд.

В торгах также участвовало еще три компании. «Компьюлинк» просил за свои услуги p4,43 млрд, «И.Л.С.» — p4,38 млрд, «Альфа-лизинг» — p4,3 млрд.

Как следует из закупочной документации, выплаты «Почты» «СВ-транспорту» станут производиться частями в течение 36 месяцев. В пресс-службе «Почты» уточнили CNews, что после окончания срока лизинга оборудование будет оформлено в ее собственность.

Трехлетний лизинг «железа» обойдется «Почте России» в 4,3 млрд рублей

Номенклатура аренды включает восемь типов серверов стандартной архитектуры x86, три типа блейд-серверов, два типа СХД, а также коммутаторы, межсетевые экраны, маршрутизаторы и блейд-шасси. Оборудование, станет использоваться в филиалах «Почты» по всей России, за исключением Крыма.

Что еще недавно взяла в лизинг «Почта»

Отметим, что недавно «Почта» определилась с тем, кто на аналогичных условиях отдаст ей в аренду автоматизированные рабочие места (АРМ) для ее Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС). Эти АРМ состоят из различного вида системных блоков, мониторов, принтеров, источников бесперебойного питания и считывателей штрих-кодов. Тендер включал два лота на общую сумму порядка p4,8 млрд.

Победителем торгов по одному из них стала компания «Юникредит лизинг» с суммой предложения в p2,23 млрд, по второму — компания «И.Л.С.» с суммой в p1,98 млрд.

Примечательно, что в аукционе также приняла участие и «СВ-транспорт» (наряду с «Компьюлинком», «ВЭБ-лизингом», «Техтранслизингом»), но контракты ей не достались.

Несколько фактов о «СВ-транспорт»

По собственным данным компании, «СВ-транспорт» осуществляет свою деятельность по оказанию лизинговых услуг с 2003 г. Изначально она была ориентирована на работу в машиностроительной, железнодорожной, строительной, автотранспортной, дорожно-строительной, пищевой, деревообрабатывающей отраслях.

С 2005 г. компания реализует проекты с привлечением денежных ресурсов европейских банков при участии национальных экспортных агентств EulerHermes(Германия), SACE S.p.A. (Италия), Finnvera (Финляндия), OeKB (Австрия), EKN (Швеция). «Почта России» на ее сайте указана в числе партнеров.

В базе ЕГРЮЛ, датой образования ООО «Лизинговая компания "СВ-транспорт"» указано 25 февраля 2003 г. На данный момент среди учредителей организации заявлен ее гендиректор Эдуард Камалетдинов с долей в 30%. По 17,5% принадлежат Евгению Калинину, Ольге Нефедовой и Елене Ятвецки. Оставшиеся 17,5% числятся за кипрской структурой «Интасел лимитед».

По базе данных «Контур.Фокус», за «СВ-транспортом» пока числится только два госконтракта на общую сумму p304,3 млн. Более крупный из них также заключен с «Почтой России», второй — с ООО «Балтийский завод — судостроение».

Кроме того, известна история, в которой поставщик телекоммуникационного оборудования «РТК-лизинг» переуступил «СВ-транспорту» свои права по лизинговому договору с «Почтой России» на сумму в 55 млн евро. Речь тогда шла поставке почтовому предприятию системы защиты доходов при использовании так называемых франкировальных машин производства итальянской Selex.