Правительство выдаст 12,5 млрд руб. на Web 4.0 и другие проекты НТИ

На реализацию дорожных карт НТИ в 2017 г. будет потрачено 12,5 млрд руб. бюджетных средств. Насчет 8,5 млрд руб. правительство уже подписало соответствующее распоряжение – деньги пойдут на субсидии участникам проектов.

Госфинансирование НТИ в 2017 г.

Правительство России выделило p8,5 млрд на субсидии, предоставляемые в ходе выполнения дорожных карт Национальной технологической инициативы (НТИ). Соответствующее правительственное распоряжения было подписано 13 февраля 2017 г.

Это не вся сумма, которую Минобрнауки должно получить на дорожные карты в этом году: всего в федеральном бюджете на 2017 г. для этих целей зарезервировано p12,5 млрд. Часть средств была перенесена с 2016 г., в бюджете которого на НТИ было выделено p8 млрд.

Из оставшиеся p4 млрд половина может пойти на финансирование центров НТИ при образовательных и научных организациях. Другая половина может быть потрачена на гранты, которые Фонд содействия инновациям будет выдавать на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с реализацией дорожных карт. Минобрнауки и Минфин должны выдвинуть предложения, как именно можно потратить оставшиеся 4 млрд, при внесении изменений в закон «О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.».

Дорожные карты НТИ

НТИ – это партнерская программа, в которой участвуют различные ведомства и организации, как из государственного, так и из частного сектора. Цель программы – поддержка развития высоких технологий, которые будут определять лицо российской и мировой экономики через 15-20 лет. В рамках НТИ было утверждено 6 дорожных карт: «Автонет», «Энерджинет», «Нейронет», «Аэронет», «Маринет» и «Хелснет». Всего НТИ ориентирована на 9 рынков, поэтому в процессе подготовки находятся карты «Сейфнет» и «Технет».

Правительство выделило 8,5 млрд руб. на субсидии в ходе выполнения дорожных карт НТИ

В феврале 2017 г. была утверждена дорожная карта «Энерджинет», которая содержит план развития «умной» энергетики в период до 2035 г. В части информационных технологий карта предусматривает в будущем переход к «энергетическим роутерам», распределенным (мультиагентным) системам управления, интернету вещей, платформоориентированным решениям, системам управления жизненным циклом производственных систем, а также к открытой архитектуре интеллектуальных энергосистем. Реализация мероприятий, заложенных в дорожной карте, позволит к 2035 г. создать в России внутренний рынок объемом $40 млрд.

«Аэронет» – это дорожная карта развития российской беспилотной авиации в период до 2035 г., утвержденная в ноябре 2016 г. Согласно карте, до 2035 г. беспилотные воздушные средства должны начать применяться в дистанционном зондировании Земли, сельском хозяйстве, поисково-спасательных работах, суборбитальном туризме, а также для доставки из интернет-магазинов. Реализация заложенных в дорожной карте мер позволит получить отрасль с годовым объемом экспорта в p15 млрд и более 500 тыс. занятых специалистов.

Дорожная карта «Маринет», утвержденная в декабре 2016 г., должна простимулировать развитие инновационных технологий в морской отрасли: цифровой навигации, подводной роботехники, беспроводной связи, новых технологий морской добычи углеводородов, электростанций, использующих возобновляемую энергию океана, и др. Авторы дорожной карты планируют, что к 2020 г. объем экспорта российских компаний на рынке «Маринет» вырастет с нынешних p10 млрд до p60 млрд, на мировом морском рынке будет присутствовать восемь компаний, а доля компаний из России на рынке Е-навигации вырастет с 10% до 12%.

Дорожная карта «Нейронет», одобренная в декабре 2016 г., посвящена расширению возможностей человеческого мозга и развитию рынка человеко-машинных коммуникаций – Web 4.0. Речь идет о развитии таких направлений, как виртуальная реальность, виртуальные помощники, новые технологии в образовании, медицине и фармацевтике и др. Реализация мероприятий, заложенных в дорожную карту, приведет к тому, что доля российских компаний на мировом рынке «Нейронет» вырастет с 0,1% до 0,25% в 2020 г., а к 2035 г. будет составлять не менее 2,5% в зависимости от сегмента. Объем российского рынка «Нейронет» увеличится с p2 млрд до p44 млрд в 2020 г.