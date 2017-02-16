Хакеры устроили Verizon скидку при покупке Yahoo

Компания Verizon требует скидки в сотни миллионов при покупке Yahoo – «дисконт» в сделке могут обеспечить неоднократные хакерские взломы интернет-сервиса.

Расчет на скидку

Оператор Verizon намерен пересмотреть условия идущей сейчас сделки по приобретению интернет-сервиса Yahoo. Как пишет Reuters, покупатель намерен снизить сумму покупки на $250 – 350 млн. Bloomberg со ссылкой на свои источники, пишет, что условия сделки уже пересмотрены. В 2016 г. стороны договорились о сделке на сумму $4,8 млрд.

Изначально стороны договаривались совершить сделку по цене $4,83 млрд при том, что рыночная капитализация Yahoo в 2000 г. достигла своего пика и достигла $128 млрд. К концу 2016 г. рыночная капитализация компании составляла лишь $36,9 млрд.

Сумма покупки, на которую договорились Verizon и Yahoo летом 2016 г., примерно в восемь раз ниже этого значения.

Хакерские атаки на Yahoo

В конце 2016 г. сделка едва не оказалась под угрозой из-за утечки данных пользователей Yahoo. Напомним, в 2013 г. – 2014 г. имели место два инцидента с компрометацией аккаунтов пользователей Yahoo: в первом фигурировали около полумиллиарда аккаунтов, во втором более миллиарда.

Verizon вытребовала скидку в сотни миллионов при покупке Yahoo

Тогда в Verizon заявили, что не видят сильных стратегических расхождений с Yahoo из-за этих случаев. Между тем, журналисты отмечают, что апеллируя к этим инцидентам, Verizon уже не раз пыталась снизить сумму сделки.

Источник Reuters отмечает, что возможные судебные издержки от исков пользователей, связанных с утечкой данных, разделят ответственность между Yahoo и Verizon, таким образом, убытки от инцидентов покупатель пытается заложить в цену сделки заранее.

Источник предположил, что стороны в итоге сойдутся на снижении цены на $250 млн.

Между тем, в минувшую среду Yahoo разослала пользователям новые письма о еще одном возможном инциденте с утечкой их данных – на этот раз с 2015 г. по 2016 г. Детали хакерской атаки были раскрыты в декабре 2016 г.

Из Yahoo в Altaba

Представители Verizon и Yahoo отказались комментировать перспективу изменения условий сделки. По ее завершении покупатель планирует объединить поисковые инструменты Yahoo, электронную почту и мессенджер с рекламными инструментами и интернет-бизнесом AOL (приобретен Verizon в 2016 г. за $4,4 млрд).

Компания ищет возможности расширения своего бизнеса мобильного видео и рекламных технологий за пределами перенасыщенного сейчас рынка беспроводной связи. Предполагается, что новая интернет-структура получит название Altaba. Этимология этого слова неизвестна.

Известно, что по завершении сделки Yahoo останется владельцем 15% акций китайской компании Alibaba. Новое название, таким образом, может намекать на альтернативу Alibaba (alternative and Alibaba).