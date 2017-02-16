HTC больше не будет выпускать дешевые смартфоны

Компания HTC, которая терпит убытки несколько кварталов подряд, решила изменить стратегию: отказаться от выпуска бюджетных смартфонов в пользу более дорогих и прибыльных устройств, а также уменьшить количество моделей. При этом вендор собирается развивать направление виртуальной реальности, где пока что не может похвастаться большими продажами.

Новая стратегия HTC

Компания HTC намерена прекратить выпуск бюджетных смартфонов и сосредоточиться на производстве более дорогих моделей, поскольку они приносят большую прибыль. Причиной такого решения стали неудовлетворительные финансовые показатели последнего квартала. Кроме того, в 2017 г. вендор намерен выпустить меньшее количество моделей смартфонов – не более шести или семи. Две из них уже были представлены – это U Ultra и U Play.

Новая стратегия была оглашена на встрече руководства компании, состоявшейся 14 февраля и посвященной результатам квартала. Присутствовавший на встрече аналитик Вей Чен (Wei Chen) из компании Goldman Sachs отметил, что точно такую же стратегию – выход из сегмента бюджетных смартфонов и сокращение числа моделей – HTC анонсировала в начале 2016 г., однако никаких положительных изменений за этим не последовало.

В ответ на это Чан Чиа-Лин (Chang Chia-Lin), глава смартфонного бизнеса HTC, заявил, что компания не могла в полной мере начать движение в этом направлении, поскольку решала ряд текущих задач. В частности, справлялась с последствиями слабого спроса на некоторые модели – например, M9 – в 2015 г.

Аналитик Ричард Крамер (Richard Kramer) из компании Arete Research поинтересовался, отражается ли каким-то образом партнерство с Google по выпуску смартфонов Pixel на финансовых результатах HTC, на что Чан ответил, что не имеет права комментировать отношения с Google, но что эти отношения «исторически хорошие».

Компания HTC намерена отказаться от выпуска бюджетных смартфонов



Проблема виртуальной реальности

Также Вей Чен поинтересовался, будет ли компания и дальше развивать сегмент виртуальной реальности – в свете того, что это направление не вызывает ажиотажа у пользователей, как показал опыт Facebook. Facebook недавно был вынужден закрыть значительное количество точек демонстрации очков виртуальной реальности Oculus VR по причине низкой посещаемости, напомнил Чен. На это Чан ответил, что HTC была «счастлива» развивать направление виртуальной реальности в 2016 г. и продолжит делать это в 2017 г.

Крамер уточнил, означает ли развитие сегмента виртуальной реальности, что он начнет приносить реальную выручку, а не колебаться на уровне 1-2% от общих продаж. На что Чан расплывчато ответил, что виртуальная реальность должна стать «значимой частью общего бизнеса». Также он отметил, что это направление требует инвестиций, что это будут «инвестиции в будущее», и что вообще увидеть какие-то продажи в этом секторе в 2016 г. – это серьезное достижение.

Основным продуктом компании в сфере виртуальной реальности являются очки HTC Vive, выпущенные в апреле 2016 г. Как отмечает ресурс Android Headlines, в целом гаджет был довольно тепло принят потребителями. HTC планирует в ближайшем будущем создать фитнес-трекер со встроенной функцией управления виртуальной реальностью с помощью жестов.

Результаты квартала

IV кв. 2016 г. стал для HTC седьмым убыточным кварталом подряд. По результатам квартала, длившегося с октября по декабрь, компания получила выручку в размере $720 млн, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. При этом чистые убытки компании достигли $100 млн. за квартал. Операционная прибыль составила $116,8 млн, что на 12% меньше, чем год назад.

Чистые убытки компании за весь 2016 г. равняются $341 млн, что на 32% меньше, чем компания потеряла в 2015 г. Однако продажи по итогам 2016 г. также упали, составив $3,35 млрд против $4,2 млрд в предыдущем году.

HTC утверждает, что в этом же квартале был отмечен рост продаж, связанный с выпуском новых моделей смартфонов HTC Evo, Desire 10 Pro и Lifestyle. Однако на финансовых результатах этот рост должен отразиться позднее.