Morgan Stanley собрал акций EPAM на $176 млн

Morgan Stanley вложился в EPAM

Американская инвестиционная компания Morgan Stanley стала владельцем 5% акций офшорного разрабочика ПО EPAM Systems (компания зарегистрирована в США, и создана выходцами из Белоруссии). Информация о наличии у Morgan Stanley данного пакета акций размещена на сайте Американской комиссии по ценным бумагам.

Сейчас акции EPAM торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже по цене $66,55 за одну ценную бумагу. Исходя из этих котировок, рыночная стоимость всего собранного Morgan Stanley пакета акций составляет $176 млн.

Акции EPAM достигали своего пика осенью 2015 г., когда их цена доходила до $81 за одну ценную бумагу. В феврале 2016 г. акции резко упали до $56 за одну ценную бумагу, но быстро вновь пошли в рост и уже к апрелю торговались по $77 за акцию. В июне 2016 г. акции EPAM вновь упали до $63,5, и все последующее время торговались в коридоре $60-70.

И в EPAM, и в Luxoft

Morgan Stanley – международный банковский финансовый холдинг, базируется в Нью-Йорке. До 2008 г. компания функционировала в виде инвестиционного банка. В общей сложности под управлением Morgan Stanley находятся активы в размере $1,4 млрд. Компания владеет крупнейшим в мире брокерским сервисом.

Morgan Stanley консолидировала 5% акций офшорного разработчика EPAM

и 7% его ближайшего конкурента Luxoft

Чуть ранее стало известно, что Morgan Stanley консолидировал 7% акций ближайшего конкурента EPAM, созданного в России офшорного разработчика ПО Luxoft. Рыночная цена данного пакета акций составляет $140 млн.

Morgan Stanley стал не первым инвестором, который одновременно скупил крупные пакеты акций EPAM и Luxoft. В начале 2015 г. аналогичным образом поступила другая американская инвестиционная компания - JPMorgan Chase.

В 2015-2016 г.г. крупными пакетами акций и EPAM, и Luxoft обзавелся американский инвестиционный фонд BlackRock. А в 2014 г. схожим образом поступили фонды Waddell & Reed и Fidelity Managment & Research.

Крупные акционеры EPAM

На нынешний момент фонд Vanguard Group владеет 7% акций EPAM, BlackRock - 7,8%, JP Morgan - 7,6%, Waddel & Reed - 2,6%, Fidelity - 3%. У основателя и президента компании Аркадия Добкина 5,4% акций.