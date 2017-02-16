Президент «Ростелекома» может стать замминистра связи

Президент «Ростелекома» Сергей Калугин может уйти в отставку. Возможным кандидатом на его пост называется зампред ВТБ Михаил Осеевский, тогда как Калугин может занять пост замминистра связи.

Президент «Ростелекома» уходит в отставку

Президент «Ростелекома» Сергей Калугин может уйти в отставку. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство «Интерфакс». Издание пишет, что Минкомсвязи уже подготовило проект соответствующей директивы правительства, в соответствии с которой будут голосовать представляющие интересы государства члены совета директоров «Ростелекома».

По данным изданий новым главой «Ростелекома» может стать Михаил Осеевский, который сейчас занимает должность заместителя председателя правления госбанка ВТБ. Как отмечают источники «Интерфакса», соответствующее предложение Осеевскому сделало Минкомсвязи, но он пока еще не принял окончательного решения.

Новое назначение – в Минкомсвязи

Кроме того, «Интерфакс» пишет со ссылкой на собственные источники, что Калугин может стать заместителем главы Минкомсвязи. В 2016 г. целый ряд источников на телекоммуникационном рынке сообщал CNews, что министр связи Николай Никифоров может уйти в отставку, а Сергей Калугин является одним из наиболее вероятных кандидатов на его пост.

Президента «Ростелекома» Сергея Калугина прочат на пост замминистра связи

Осеевский работает в ВТБ с 2012 г. Ранее с 2003 г. по 2011 г. – он был вице-губернатором Санкт-Петербурга. В «Ростелекоме» и Минкомсвязи ситуацию не комментируют.

Человек Ковальчуков

Калугин возглавил «Ростелеком» в 2013 г. Он считается человеком из так называемой группы братьев Ковальчуков – основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука и главы Курчатовского института Михаила Ковальчука.

В частности, при Калугине «Ростелеком» передал свои мобильные активы в совместное предприятие с сотовым оператором Tele2, который перед этим перешел код контроль ВТБ, банка «Россия» и его партнеров.

Осенью 2016 г. старшим вице-президентом «Ростелекома» стал Владимир Кириенко, сын экс-главы «Росатома» Сергея Кириенко, который в то же время был назначен заместителем главы Администрации Президента России. Сергея Кириенко также считают человеком, связанным с Ковальчуками.