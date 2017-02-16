Создатель Linux призвал «забить» на инновации

Создатель Linux Линус Торвальдс на конференции разработчиков открытого ПО назвал инновации в ИТ-секторе чушью, призвав коллег «забить» на их значение для сферы.

«Инновации бессмысленны»

Известный своими неоднозначными высказываниями создатель ядра Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) в очередной раз оскорбил коллег-разработчиков — на этот раз его критике подверглись техно-инноваторы. Как сообщает TheRegister, на встрече разработчиков открытого ПО в Калифорнии (Open Source Leadership Summit) под кураторством исполнительного директора Linux Foundation Джима Землина (Jim Zemlin) Торвальдс заявил, что восторги в отношении инноваций в технологиях являются «самодовольными, ограниченными и корыстными».

«Инновации, о которых так много говорят в индустрии, — это чушь, — сказал Торвальдс. — Кто угодно может заниматься инновациями. Не так уж это и трудно — думать иначе, забейте. Это бессмысленно».

Говоря о разработке ядра Linux и своем отношении к процессу, Торвальдс пояснил, что ажиотаж вокруг ОС далек от реальности. «Реальная работа кроется в деталях», — добавил Торвальдс. Он отметил, что абсолютно согласен с утверждением о том, что успешные проекты это «99% пота и 1% инноваций».

Понять и простить

В The Register отмечают, что разработчик вполне имеет право на такие высказывания, поскольку Linux является одним из самых успешных коллективных проектов компьютерной эры. Начиная с 2005 г. более 13,5 тыс. участников проекта добавили порядка 10 тыс. строчек кода, удалили около 8 тыс., и ежедневно обновляют 1,5—1,8 тыс. В целом разработка Linuxведется уже более двух десятков лет.

Линус Торвальдс снова отметился эпатажными высказываниями

Покритиковав любителей инноваций, Торвальдс не забыл поблагодарить всех разработчиков открытой ОС, косвенно извинившись при этом перед коллегами за скандалы в проекте. «Это довольно скучно, насколько хорошо сегодня отлажен у нас процесс, — отметил он. — Раньше вот были неспокойные времена, полные стресса. Вот когда код не работает, тогда идет оживление…Проблемы в процессе — это боль в заду. А проблем никто не хочет…и люди начинают себя агрессивно вести по отношению друг к другу».

История скандалов

Напомним, ранее разработчик уже не раз оказывался в центре скандалов из-за своих резких высказываний. К примеру, в 2012 г. Торвальдс обиделся на компанию Nvidia, которая, по его мнению, «не желает сотрудничать с сообществом разработчиков Linux и продолжает держать закрытым код своих графических драйверов для Linux». Свою оценку разработчика графических ускорителей он сопроводил неприличным жестом.

В январе 2015 г. Торвальдс заявил, что ему без разницы, какие чувства испытывают общающиеся с ним разработчики. «Некоторые люди думают, что я приятен. И они оказываются крайне удивлены, когда понимают, что заблуждались. Я неприятный человек. И вы меня не заботите. Я забочусь о технологии и ядре — вот, что для меня важно», — сказал он.

Позже сообщество разработчиков Linux приняло принципы поведения при возникновении конфликтов между участниками рассылки Linux Kernel Mailing List (LKML), которые должны были создать более комфортные условия для работы и избавить участников сообщества от регулярных оскорблений и унижений со стороны сослуживцев.

Несмотря на это, ближе к концу года Linux покинули топовые разработчики, заявившие перед уходом, что им претит «жестокость в вербальном взаимодействии» Торвальдса. Они также пожаловались на «сексистские и гомофобные шутки» среди участников проекта.