«Мой офис» выпустил гибрид мессенджера и редактора текстов

В российском офисном пакете «Мой офис» появился корпоративный мессенджер, обладающий всеми стандартными опциями для коммуникаций, но главным образом ориентированный на совместное редактирование документов.

Мессенджер для правки документов

Разработчики российского офисного пакета «Мой офис» из компании «Новые облачные технологии» представили созданный ими самостоятельно с нуля корпоративный мессенджер «Логос».

С его помощью сотрудники предприятий могут общаться друг с другом, участвовать в групповых дискуссиях и осуществлять аудио- и видеозвонки. Однако главной ценностью продукта в компании считают возможность коммуницировать с его помощью при совместной работе с документами. Результаты такого коллективного редактирования файлов автоматически сохраняются в корпоративном облаке.

Данный вид взаимодействия генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров описывает как корпоративные коммуникации, и именно только как их составная часть какой-либо мессенджер способен, в его понимании, стать прибыльным бизнесом. «Мы считаем, что чистого бизнеса на мессенджерах не существует. Мы ни разу не видели», — утверждает он.

«Мой офис» обзавелся мессенджером

При этом в виде отдельного продукта, а не в качестве приложений к решениям «Моего офиса», «Логос» на рынке все же вскоре появится — с ориентацией также на корпоративных пользователей. Идей в отношении того, чем реально можно заинтересовать частных клиентов, чтобы они стали платить за «Логос» деньги, у Комиссарова сейчас нет.

В данный момент продукт поставляется в составе «Мой офис профессиональный» и «Мой офис частное облако». Текущие пользователи этих пакетов получат мессенджер вместе с ближайшим обновлением линейки в марте 2017 г.

Типичными клиентами для своей компании Комиссаров видит организации с численностью сотрудников от 50-100 человек и больше. Во время пилотных проектов «Логос» был протестирован рядом организаций, однако их названия разработчики сообщить отказались.

Технические особенности

В составе офисных приложений «Логос» позволяет редактировать и обсуждать документы в режиме одного окна. Пользователи могут создавать групповые обсуждения, используя иерархию с правами доступа из корпоративного каталога, или общаться в личной переписке.

Главная ценность мессенджера заключается в оптимизации процесса совместного редактирования документов

«Логос» поддерживает отправку файлов, находящихся на устройстве или в корпоративном хранилище. В ближайших релизах разработчики планируют добавить в мессенджер так называемых чат-ботов, более глубоко интегрировать продукт с почтовым клиентом и пр.

При этом в мессенджере реализован внешний программный интерфейс (API), позволяющий пользователям самостоятельно интегрировать «Логос», например, со своими системами документооборота.

«Логос» поддерживает работу на ОС Windows 7, Mac OS, Linux Ubuntu, Android, iOS. Мобильные приложения проходят тестирование и планируются к выходу в марте 2017 г.

За экспертизу и удит используемых в решении элементов системы безопасности отвечает компания Digital Security.

Примечательные факты о компании-разработчике

«Новые облачные технологии» позиционируются как вендор полнофункционального офисного ПО для рабочих станций и мобильных устройств. Компания с 2013 г. создает программные продукты и облачные сервисы для российских корпоративных пользователей под брендом «Мой офис». Приложения адаптированы под Windows, OS X, Linux, мобильные платформы Android, iOS и Tizen.

В проекте занято порядка 450 программистов в Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе. Часть из них, как утверждает сайт проекта, в свое время принимала участие в создании редактора «Лексикон» и пакета QuickOffice.

Основным владельцем компании «Новые облачные технологии» с долей 55,5% является бывшей старший вице-президент «Ростелекома», предприниматель Андрей Чеглаков. По 10% акций принадлежат адвокату Алексею Кирсанову и бизнесменам Виталию Кривенко и Александру Давидану, 6% находятся у генерального директора «Новых облачных технологий» Дмитрия Комиссарова. Экс-президент «Акадо» Виктор Савюк владеет 5% компании. Последним из присоединившихся к пулу акционеров (за счет доли Чеглакова) стал Алексей Доброхотов с долей в 3,5%.