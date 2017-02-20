Cisco приготовила $125 млн для выплат недовольным пользователям

Компания Cisco обнаружила дефектные схемы управления тактовыми сигналами собственного производства в ряде сетевых устройств – через 18 месяцев после начала эксплуатации они выходят из строя.

Весьма умеренный оптимизм

Компания Cisco зарезервировала $125 млн для покрытия ущерба от дефектных схем управления тактовыми сигналами в сетевых коммуникаторах и роутерах.

Как сообщает издание для директоров по ИТ CIO.com, сейчас Cisco проходит сложный период, пятый месяц подряд в компании сокращаются объемы продаж.

Прибыль компании пока оценивается экспертами «выше ожидаемой». Напомним, прибыль Cisco Systems по итогам II квартала 2017 финансового года (завершился 28 января 2017 г.) достигла $0,57 в расчете на одну акцию, в то время, как аналитики прогнозировали $0,56.

Несмотря на уменьшение чистой прибыли, общая квартальная выручка компании составила $11,580 млрд вместо прогнозируемых $11,557 млрд. Эксперты отмечают «умеренный оптимизм» Cisco – ущерб от сокращения профильного бизнеса в сфере сетевого оборудования компания планирует компенсировать развитием облачных услуг.

Деградация компонента

Между тем, дополнительный финансовый удар Cisco могут нанести выходящие из строя схемы управления тактовыми сигналами в устройствах. Полный их список опубликован на сайте Cisco.

Тактовые генераторы в устройствах Cisco рискуют выйти из строя через 18 месяцев после начала эксплуатации

«В некоторых случаях нами зафиксирована деградация компонента тактового генератора (Clock Signal Component), происходящая со временем. Пока эти компоненты, произведенные Cisco, работают исправно, однако с годами риск их отказа возрастает», - говорится в сообщении компании.

Начало проблем с компонентом в Cisco оценивают в срок около 18 месяцев с начала эксплуатации оборудования. После того, как компонент выйдет из строя, устройство перестанет загружаться – потребуется замена системной платы. Заложенные в бюджет $125 млн для покрытия расходов для потенциальной компенсации миллионы в компании назвали клиентской поддержкой. По словам финансового директора Cisco Келли Крамер (Kelly Kramer), перспективная выплата средств для замены оборудования не окажет влияния на бизнес компании.

Тактовые проблемы

CIO.com отмечает, что Cisco – не единственная компания, сталкивавшаяся с проблемами схем управления тактовыми сигналами. Ранее о ненадежных чипах Intel C2000, с достаточно узкой сферой применения - для сетевого использования или микросерверов - отрапортовали в компании Hewlett Packard Enterprise.

«Мы активно работаем с Intel, чтобы минимизировать будущие риски и влияние проблемы на наших клиентов», - пояснили в HP. На заявление Cisco уже отреагировали производители сетевого оборудования Juniper Networks, использующие проблемные комплектующие. «Мы знаем о проблеме и в настоящее время работаем над возможностью ее оперативного решения», - заявила компания.