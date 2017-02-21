ФАС проверяет офисы LG и Philips из-за ценового сговора

ФАС России, получившая жалобы на предполагаемый ценовой сговор между LG и Philips, провела проверку в российских офисах компаний. Philips пыталась воспрепятствовать действиям ведомства. До этого ФАС проверила Samsung, Alcatel, Sony и Asus, продолжается проверка Apple.

ФАС проверяет LG и Philips

Российские офисы компаний LG и Philips подверглись проверке со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, о чем сообщило новостное агентство Интерфакс. Основанием для инспекции послужили жалобы на предполагаемый ценовой сговор при продаже продукции. ФАС сообщила, что Philips препятствовала осуществлению проверки.

Противодействие проверке ФАС – нередкое явление среди производителей техники. Например, в ноябре 2016 г. компания Lenovo пыталась помешать проверке своего московского офиса, в связи с чем было составлено три протокола о случаях воспрепятствования.

Проверка Samsung, Alcatel, Sony и Asus

LG и Philips – не первые производители техники, которых ФАС в последнее время проверяет на предмет ценового сговора. В декабре 2016 г. ведомство сообщило, что под подозрение попали компании Samsung, Alcatel, Sony и Asus. Получив жалобы, в которых вендоры обвинялись в завышении цен на флагманские модели смартфонов, ФАС направила в компании запросы, касающиеся ценообразования. В частности, речь шла о моделях Sony Xperia XZ, LG G5 SE, Alcatel IDOL 4S и Asus ZenFone 3.

В случае с Samsung, Alcatel и Sony запросы были направлены в российские офисы, в случае с Asus – в тайваньский, так как компания не имеет филиала в России. По результатам проверки ценового сговора выявлено не было.

ФАС России провела проверки в российских офисах компаний LG и Philips

Проверка Apple

В октябре 2016 г. стало известно, что ФАС проводит анализ цен на iPhone 7 в российских розничных сетях на предмет ценового сговора между ритейлерами под руководством Apple. На момент начала проверки iPhone 7 стоил на российском рынке от p56990 и выше, а iPhone 7 Plus — от p67990 и выше. Результаты проверки ожидаются к концу февраля 2017 г.

Собственную проверку цен на iPhone 7, поступивший в продажу 23 сентября 2016 г., провело информационное агентство ТАСС. По итогам проверки, цены на смартфон совпали в онлайн-магазинах «Евросети», «Связного», «М.Видео» и Media Markt.

Ценовой сговор вокруг iPhone 6s

Впервые ФАС обратила внимание на цены на iPhone в феврале 2016 г., после того, как частное лицо обратилось в службу по этому вопросу. Анализ цен на модели iPhone 6s и 6s Plus показал, что у 16 крупнейших розничных сетей стоимость этих аппаратов не менялась с момента старта продаж – то есть, с сентября 2015 г. В число сетей вошли МТС, «М.Видео», «Билайн», «Эльдорадо», «Евросеть», Ozon, Re:Store, «Связной», «Мегафон», «Юлмарт», Media Markt, «Ситилинк», «Холодильник.ру», DNS, «Ион» («Ноу-Хау») и «Техносила».

Поскольку цены в различных сетях крайне мало отличались друг от друга и от рекомендованных цен Apple, ФАС заподозрила, что ритейлеры устанавливают их несамостоятельно. Подтверждение сговора должно повлечь за собой оборотный штраф для его участников в размере от 1% до 15% от объемов продаж iPhone 6s и 6s Plus в 2015 г.

В июле 2016 г. ФАС окончательно уверилась в существовании ценового сговора вокруг iPhone 6s и 6s Plus и пришла к выводу, что Apple является его координатором. В августе 2016 г. было возбуждено соответствующее дело.

Основанием для возбуждения дела стала часть 5 статьи 11 закона «О защите конкуренции», согласно которой физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерческим организациям запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов. В качестве ответчиков были указаны компании «Эппл Рус», Apple Holding, Apple Sales Ireland, Apple Operations International и Apple.

Рассмотрение дела началось 7 ноября 2016 г. Общий штраф Apple может составить от p1 до p5 млн, однако подтверждение второго ценового сговора, сформированного вокруг iPhone 7, может существенно увеличить эту сумму.