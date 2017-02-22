Бум электронных книг убивает российскую книгопечать

Рост российского рынка непиратских электронных книг и одновременное падение цен на букридеры приводят к сокращению тиражей бумажной литературы. В 2016 г. букридеры в среднем подешевели на 14,6%. Самыми дорогими на рынке остаются устройства PocketBook, самыми бюджетными считаются бренды digma и gmini.

Российский рынок электронного чтения

В 2016 г. средняя цена электронного устройства для чтения книг (букридера) снизились в России на 14,6% – например, в Москве она упала с p6,7 тыс. до p5,8 тыс. Это происходило на фоне резкого повышения спроса на легально распространяемый контент для таких устройств. По данным магазина «ЛитРес» в общей сложности за последние четыре года российский рынок электронных книг вырос в 10 раз: с p0,26 млрд в 2012 г. до p2,6 млрд в 2016 г.

Рост рынка цифровых изданий негативно повлиял на количество бумажных книг, выпускаемых в стране. По данным Книжной палаты, в 2012-2016 гг. суммарный тираж печатной продукции уменьшился на 100 млн экземпляров, с 541 млн до 446 млн. Информация была обнародована Департаментом информационных технологий Москвы (ДИТ).

Ранее CNews уже отмечал рост российского рынка электронных книг, который был частично обусловлен антипиратскими мерами – например, ужесточением контроля за файлообменными сервисами. В июне 2016 г. увеличение продаж цифровых изданий отметил премьер-министр Дмитрий Медведев, подтвердив при этом, что 90% россиян скачивают такие издания в интернете бесплатно.

Объем легального рынка электронных книг в России увеличился в 10 раз

Доля основных вендоров

Также специалисты Департамента информационных технологий подсчитали, какие доли рынка принадлежат производителям ста самых популярных моделей букридеров. Данные были получены от агрегаторов и электронного ритейла. Как выяснилось, компания PocketBook контролирует 26% рынка, ONYX – 16%, Amazon – 14%, Digma – 10%, gmini – 8%, другие вендоры – 26%. Под брендами digma и gmini выпускаются самые бюджетные модели. Самым дорогим брендом считается PocketBook: средняя стоимость такого устройства составляет p10 тыс.

Количество печатной продукции в России уменьшилось на 100 млн экземпляров

Как пояснила CNews представительница ДИТ Москвы Елена Новикова, динамика цен определяется по результатам еженедельной проверки цен на определенные товары. В список этих товаров входит по нескольку десятков наименований из каждой категории электроники. Цены отслеживаются на сайтах ключевых ритейлеров и агрегаторов, таких как «Яндекс.Маркет», price.ru и другие.

Мировой рынок электронных книг

Объем мирового рынка цифровых изданий оценивался в 2016 г. примерно в $10,8 млрд, сообщает ресурс Statistica. В 2017 г. выручка от продаж электронных книг должна достигнуть $11,3 млрд. Количество читателей таких изданий должно увеличиться с 479,5 млн в 2016 г. до 512 млн в 2017 г. При этом поступления от одного читателя уменьшатся с $22,55 до $22,11.

Средняя цена букридера в России снизилась за 2016 г. на 14,6%

Лидером мирового рынка электронных книг являются США, где в 2017 г. объем рынка составит почти $5,3 млрд. Также в тройку лидеров входят Япония и Китай, где продажи должны вырасти до $1,18 млрд и $1,02 млрд соответственно. Топ-5 замыкают Великобритания и Германия, где выручка от реализации электронных книг в 2017 г. оценивается в $784 млн и $418 млн соответственно.