Политика из СНГ арестовали из-за взятки экс-совладельца «Мегафона»

Грандиозный политический скандал разгорелся в Киргизии: главу партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева арестовали по обвинению в мошенничестве. Якобы Текебаев получил $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского, обещая взамен передать ему в управление местного сотового оператора Megacom.

Политический арест из-за российского связиста

В Киргизии арестован лидер местной партии «Ата-Мекен» и одноименной парламентской фракции Омурбек Текебаев. Ранее Генпрокуратура республики, на основании проведенного Государственным комитетом по национальной безопасности (ГКНБ) расследования, возбудила в отношении Текебаева уголовное дело по статьям о мошенничестве и коррупции.

Расследование в отношении Текебаева началось по заявлению российского бизнесмена Леонида Маевского, который обвинил политика в получении взятки в обмен на предоставление в управление местного сотового оператора Megacom. Текебаев обвинения в свой адрес отверг и вернулся в страну с саммита ОБСЕ в Вене (столица Австрии).

По прилету в киргизскую столицу Бишкек Омурбек Текебаев и был арестован. В партии «Ата-Мекен» осудил арест своего лидера, сторонники партии провели митинг протеста у здания ГКНБ.

Русский след в Megacom

Напомним, сотовую сеть Megacom в 2006 г. построила компания «Бимоком», которая контролировалась кипрским офшором с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH считается связанным с «питерской группой связистов»). Партнером россиян выступили люди из окружения Максима Бакиева - сына тогдашнего президента республики Курманбека Бакиева.

В 2008-2009 г.г. люди из окружения Бакиева лишили россиян их доли в «Бимокоме», устроили фиктивное банкротство компании и вывели ее активы в новую структуру - «Альфа-телеком». В начале 2010 г. режим Бакиева был свергнут, ETH получила под управление «Альфа-телеком», а Верховный суд республики постановил вернуть россиянам их долю в «Бимоком» и перевести туда обратно активы «Альфа-телеком».

Омурбек Текебаев отрицает получение им взятки от Маевского

Однако через год россиян отстранили от управления «Альфа-телеком», а решения Верховного суда так и не были исполнены. Теперь же стала известная новая страница в истории Megacom: оказывается, в 2010 г. переговоры о покупке сотового оператора с Временным правительством республики (образованным после свержения режима Бакиева) вел Леонид Маевский.

Скандальный совладелец «Мегафона» и СМАРТС

Маевский давно известен в российской телекоммуникационной отрасли. В 1999- 2003 г.г. он возглавлял подкомитет Госдумы по связи. В 2003 г. он в интересах «Альфа-групп» приобрел компанию LV Finance Group, владевшую 25% акций «Мегафона».

Сделка вызвала громкий скандал, ее попыталась опротестовать «питерская группа связистов», основавшая «Мегафон». Конфликт длился пять лет и закончился полным поражением «питерских связистов». А в 2009 г. Маевский втянулся в другой конфликт - он приобрел компанию «Сигма Кэпитал Партнерс», которая судилась за блокпакет акций поволжского сотового оператора СМАРТС с его основателем Геннадием Кирюшиным.

Маевский утверждает, что с предложением о покупке Megacom к нему обратился российский гражданин Алексей Модин. Модин долгое время работал в Киргизии: он возглавлял сотового оператора «Бител»/Sky Mobile, принадлежащий «Альфа-групп», затем Vimpelcom и поглощенный другим местным сотовым оператором «Нуртелеком».

Как киргизские чиновники получили от россиян $1 млн

Видеопоказания Маевского и Модина опубликовала газета «Вечерний Бишкек». Модин говорит, что с просьбой найти инвестора для Megacom к нему обратился Талант Маматкеримов, родственник Дуйшенкул Чотонова - помощника Омурбека Текебаева. Текебаев в то время был вице-премьером во Временном правительстве и как раз отвечал за вопросы приватизации (49% акций «Альфа-телеком» были национализированы новыми властями республики).

Маевский согласился приобрести пакет акций Megacom, исходя из его предварительной оценки компании в $320 - 350 млн. С этой целью бизнесмен несколько раз встречался в Москве и столице Киргизии Бишкеке с Текебаевым и Чотоновым. Маевский хотел нанять для осуществления сделки международного аудитора. Однако вместо этого Текебаев предложил ему заплатить $1 млн, пообещав взамен допустить бизнесмена к управлению Megacom.

Маевский согласился и передал людям Текебаева двумя траншами $1 млн наличными. Однако затем Текебаев потребовал, что ему также передали наличными 10-15% от суммы будущей сделки - то есть около $30-45 млн. Маевский отказался и сделка не состоялась.

Осенью 2010 г. Маевский стал требовать от Текебаева обратно ранее переданные ему $1 млн, обещая в противном случае обратиться в правоохранительные органы. Но Чотонов уговорил его этого не делать, чтобы не повредить репутации Текебаева перед предстоявшими в тот момент парламентскими выборами в республике.

В конце 2010 г. Маевский приехал в Бишкек для встречи с Текебаевым, где снова потребовал вернуть ему $1 млн. В ответ Текебаев, по словам Маевского, стал ему угрожать. Якобы Текебаев предупредил бизнесмена, что может его посадить в тюрьму, и потом «все российское посольство будет его вытаскивать». Текебаев, со слова Маевского, также предостерег его от новых визитов в Киргизию, пригрозив, что в таком случае по возвращению в Россию на российской таможне у него найдут наркотики.

Маевский считает, что он стал жертвой мошенничества со стороны лица, занимавшего в тот момент государственный пост. Омурбек Текебаев отрицает факт получения им взятки от Маевского, а также утверждает, что не имел отношения к делам Megacom. Встречался ли Текебаев с Маевским, политик не помнит.

Источник, близкий к ETH, говорит, что показания Маевского проливают след на причины, по которым российская компания так и не смогла вернуть себе Megacom. В частности, становится понятно, почему в 2010 г. власти Киргизии пытались назначить внешним управляющим сотового оператора от государства Алексея Модина. Также собеседник CNews вспоминает, что в сентябре 2010 г. Омурбек Текебаев сделал неожиданное заявление о необходимости полной национализации Megacom, хотя на тот момент ETH была договоренность с властями о возвращении российской компании контроля этим оператором.