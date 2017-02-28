Группа «Открытие» придумала, как монетизировать акции Qiwi

«Открытие» сократил свою долю в Qiwi

Финансовый холдинг «Открытие» сократил свою долю в платежной системе Qiwi. Это следует из информации, размещенной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC). Часть акций была продана в ходе внебиржевой сделки.

«Открытие» стал акционером Qiwi в 2015 г. Тогда холдинг передал Qiwi платежные системы «Рапида» и «Контакт», взамен получив 5,59 млн акций платежной системы (8,7% от общего числа акций на текущий момент). Речь идет об акциях класса «B», предоставляющих один голос на одну акцию, помимо которых у Qiwi есть акции класса «А» - по 10 голосов на каждую.

Уже летом 2015 г. в документах SEC принадлежащий «Открытию» пакет акций Qiwi значился как готовый к продаже. Однако тогда в холдинге заверяли, что планов продажи нет.

Внебиржевая сделка

Теперь же в документах SEC говорится, что «Открытие» конвертировало весь свой пакет акций в Qiwi в американские депозитарные акции (ADS), в виде которых ценные бумаги Qiwi котируются на бирже NASDAQ. А 17 февраля 2017 г. «Открытие» продала 1,9 млн ADS Qiwi (2,9% от общего числа акций) в ходе внебиржевой сделки.

Финансовая группа «Открытие» продала около трети принадлежащих ей акций Qiwi примерно за $26 млн

Сумма сделки и имя покупателя не сообщаются. Исходя из нынешней цены акций Qiwi на бирже NASDAQ - $14 - рыночная стоимость данного пакета акций составляет $26 млн. Теперь у холдинга «Открытие» остаются 3,5 млн акций Qiwi (5,4% от общего числа акций).

В пресс-службе группы «Открытие» сообщили CNews, что речь идет о сделке РЕПО, то есть проданный пакет затем будет выкуплен обратно. У «Открытия» нет намерения окончательно избавляться от этого пакета акций, говорят представители холдинга.

Акции Qiwi испытывали подъем весной 2015 г. - тогда котировки достигали $35 за акцию. Затем началось падение, и к сентябрю 2015 г. акции торговались лишь по $15. До конца 2015 г. акции торговались в коридоре $15-20. К февралю 2016 г. акции подешевели до $10, и с тех пор они торгуются в коридоре $10-15.

Кому принадлежит Qiwi

Контролирующим акционером Qiwi является гендиректор платежной системы Сергей Солонин. Ему принадлежит 20% от общего числа акций, что составляет 59,7% от общего числа голосов.

Крупные голосующие доли в Qiwi есть у члена совета директоров Бориса Кима и японской Mitsui&Co – 9,6% и 8,6% от общего числа голосов соответственно. Недавно из акционерного капитала Qiwi вышел американский фонд Janus Capital, владевший 4,5% акций платежной системы.

В 2015 г. одновременно с вхождением в акционерный капитал Qiwi группа «Открытие» договорилась с контролирующим акционером платежной системы Сергеем Солониным об избрании в совет директоров Qiwi своего кандидата Евгения Данкевича. Однако он в совет директоров так и не вошел.