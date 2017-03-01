«Т-Платформы» строят в Росгидромете суперкомпьютеры Сray

Компании «Т-платформы» и Inline Technologies, в консорциуме с кипрской логистической структурой получили двухмиллиардный контракт на поставку суперкомпьютеров Cray для Росгидромета.

Почти два миллиарда на Cray

Компания «Т-платформы» и интегратор Inline Teсhnologies установят новые суперкомпьютеры в вычислительные центры Росгидромета (Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России). Консорциум из этих организаций, включающий также зарегистрированную на Кипре структуру BD Enterprise Networking Limited, которая осуществит доставку оборудования, получил соответствующий контракт фонда «Бюро экономического анализа» (БЭА) по результатам завершившихся международных конкурсных торгов.

БЭА по роду своей деятельности на тендерной основе распределяет среди отечественных компаний средства международных финансовых организаций, идущие из-за рубежа в виде займов на финансирование различных проектов в масштабе государства. Так, закупка суперкомпьютерного «железа» для Росгидромета будет осуществлена с привлечением кредитных средств Всемирного банка.

Как следует из протокола подведения итогов конкурса, цена контракта в рамках заявки-победителя сложилась из трех валют и составила p358,4 млн, $24,1 млн и 4 млн евро. По сегодняшнему курсу это бы равнялось примерно p1,8 млрд.

Конкуренцию консорциуму пыталась составить компания «Крок». Кроме того, заявки на тендер подавали «Компьюлинк», «Техносерв», «Ай-теко» и консорциум в составе «Ланита» и Lenovo PC HK Limited, но все они были признаны несоответствующими коммерческим и техническим требованиям.

Росгидромет обзаведется суперкомпьютерами Сray XC40 за 1,8 млрд рублей

Через 10 месяцев новый суперкомпьютер производительностью 1,2 Петафлопс должен заработать в Мировом метеорологическом центре в Москве. Еще две установки по 76 Терафлопс — в региональных специализированных центрах в Новосибирске и Хабаровске.

Стоит отметить, что планы по приобретению суперкомпьютера петафлопсного уровня появились в Росгидромете еще в 2011 г.

На чем Росгидромет считает сейчас

По данным CNews, в Мировом метеорологическом центре Росгидромета в Москве сейчас действует пять суперкомпьютерных систем, преимущественно американской компании SGI. Речь о SGI Altix 4700 с пиковой производительностью 11 Тфлопс, SGI Altix ICE8200 — 16 Тфплос, РСК «Торнадо» — 35 Тфлопс, SGI ICE-X — 14 Тфлопс, SGI UV 2000 — 2 Тфлопс. Их суммарная производительность составляет 78 Тфлопс.

Что касается региональных центров в Новосибирске и Хабаровске, то в каждом из них стоит по системе G-Scale S4700 компании «Крафтвэй» с пиковой производительностью 0,7 Тфлопс.

Таким образом, новые системы увеличат суммарную вычислительную производительность суперкомпьютеров Росгидромета в буквальном смысле более чем на порядок.

Какое «железо» включат новые системы

Ключевым вендором для закупаемых суперкомпьютеров выступает компания Cray. Самая крупная установка Сray XC40-LC в Москве будет включать 936 вычислительных узлов с двумя процессорами Intel Xeon E5-2697v4 и 128 ГБ оперативной памяти на узел.

В рамках распределения ролей в проекте компания «Т-платформы» установит и настроит вычислительные комплексы Cray, системы хранения данных Cray и EMC, сервер обработки оперативной информации Bull S6130 c общей оперативной памятью, а также более 50 серверов E-Class собственной разработки для систем архивирования и резервного копирования, мониторинга, формирования оперативной продукции. Компания также построит системы электропитания, охлаждения и пожаротушения. Помимо системного и управляющего ПО, а также средств разработки Cray, Intel и других производителей, на суперкомпьютеры Росгидромета будет установлена система управления и мониторинга Clustrx HPC Pack собственной разработки «Т-платформ».

Компания Inline Technologies в свою очередь построит вычислительную инфраструктуру суперкомпьютерного центра на базе серверов Fujitsu Primergy CX400, которые в том числе будут использоваться для реализации платформы виртуализации, локальную вычислительную сеть и структурированную кабельную систему. Также она установит системы информационной безопасности, управления резервным копированием и восстановлением данных, модернизирует инфраструктурные сервисы и систему мониторинга сетевой инфраструктуры, внедрит систему управления рабочими станциями.

Партнеры обеспечат техническую поддержку устанавливаемых систем и организуют семь различных курсов обучения для сотрудников организаций Росгидромета по сопровождению разных элементов ИТ-инфраструктуры.

Почему именно Cray

В «Т-платформах» отмечают, что Росгидромет увеличивает вычислительные мощности наряду с другими ведущими мировыми прогностическими центрами, которые переводят свои модели на суперкомпьютеры петафлопсного уровня. «И в этом процессе лидируют решения американской компании Cray, — уверены в компании. — Согласно мировому суперкомпьютерному рейтингу, Cray произвел более 60% всех крупнейших вычислителей планеты, занятых обработкой гидрометеорологических данных».

Одной из основных особенностей технологии Cray, как заверяют в «Т-платформах», является проприетарный интерконнект Aries. При реальной пропускной способности 80 ГБ/сек, сравнимой с показателями наиболее распространенной коммуникационной сети EDR InfiniBand от Mellanox, Aries обеспечивает в полтора раза более низкое время задержки при передаче сообщений.

Контроллеры Aries в вычислительных узлах связываются друг с другом по топологии Dragonfly без использования коммутаторов. При этом оригинальная технология адаптивного роутинга позволяет автоматически выбирать самый короткий и свободный путь для каждого сообщения при обмене данными между узлами. Такая экономичная, быстрая и максимально отказоустойчивая система межузлового обмена дает особенно большие преимущества приложениям метеоцентров, использующих интенсивный обмен данными между процессорами.

«Приложения Росгидромета также смогут использовать преимущества системы хранения Cray Sonexion 3000 с параллельной файловой системой Lustre объемом 2,8 Петабайта с пропускной способностью 55 ГБ/сек», — добавляют в компании.

Ожидаемый эффект

В консорциуме уверены, что поставка новых мощностей позволит кардинально улучшить разрешение компьютерных моделей, применяемых для прогноза погоды и климата, и повысить их точность. «Например, горизонтальное разрешение глобальной спектральной прогностической модели на 10 суток вырастет в три раза, — указывают в “Т-платформах”. — Это было бы невозможно без модернизации вычислительных систем, ведь чтобы выполнить лишь один такой расчет в требуемый технологический временной интервал нужно потратить 2 тыс. процессоро-часов компьютерного времени».

Новые суперкомпьютеры призваны улучшить не только кратко- и среднесрочное прогнозирование, но и усовершенствовать сезонные прогнозы, которые требуют обработки исторических данных за 30 лет.

Лидеры суперкомпьютерных рейтингов

Отметим, что на сегодня первую строчку в обновившемся в ноябре 2016 г. рейтинге Топ 500 занимает китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight с пиковой производительностью в 125,4 Пфлопс и производительностью по Linpack в 93 Пфлопс.

Самый мощный российский кластер «Ломоносов-2» из Московского госуниверситета производства компании «Т-платформы» имеет показатели 2,96 и 2,1 Пфлопс соответственно.