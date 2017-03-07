«Билайн» избавляется от 2800 сотрудников и от дружбы с Ericsson
«Билайн» делает ставку на ауторсинг
Оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») сообщил о реализации масштабного проекта - переходу к новой модели планирования, строительства и эксплуатации сети под названием Smart Management Services. Идея проекта заключается в передаче сетей оператора на всей территории страны под управление двух вендоров: Huawei и Nokia.
Под аутсорсинг будут переданы сети «Вымпелкома» во всех регионах, включая Москву. Речь идет о передаче сетей мобильной и фиксированной связи, а также магистральных каналов связи. У Nokia будут под управлением сети в Южном, Северо-Кавказском и Центральном округах, у Huawei - в Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.
Вендоры займутся планированием, оптимизацией, мониторингом и обслуживанием сети, а также управлением взаимоотношениями в арендодателями.«Вымпелком», со своей стороны, будет определять стратегию развития, качественные параметры сети и, конечно, сохранит за собой контроль за реализацией всего этого на основных этапах жизненного цикла сети, а также собственность на оборудование сети.
«Вымпелком» сократит штат
Контракты с вендорами заключены на пять лет с возможностью пролонгации еще на два года. Перевод сетей под их управление будет происходить в течение 2017 г. Перевод сетей под аутсорсинг будет сопровождаться переходом специалистов «Вымпелкома» на работу к соответствующим вендорам. Гендиректор «Вымпелкома» Шелль Мортен Йонсен (Kjell Johnsen) рассчитывает, что таким образом до конца текущего года оператор сократит свой штат на 2,8 тыс. человек.
Перевод сетей под аутсорсинг станет вторым этапом трансформации «Вымпелкома». На первом этапе оператор передал поддержку ряда внутренних операций - бухгалтерию, HR и прочее - в единый центр компетенции, построенный оператором в Ярославле.
Прощание с Ericsson
«Вымпелком» уже имеет опыт передачи своих сетей на аутсорсинг вендорам. В 2012-2013 г.г. сети мобильной и фиксированной связи в Центральном округе были переданы под управление Nokia Siemens, в Приволжском и Дальневосточном округах - Huawei, в Сибири и на Урале - Ericsson.
В рамках этого проекта «Вымпелком» сократил штат своих сотрудников. В Huawei перешло около 1,3 тыс. специалистов оператора, в Ericsson - 400 человек, в Nokia Siemens - 500 человек.
Теперь сотрудничество с Ericsson по вопросам аутсорсинга будет прекращено. Большинство из сотрудников, ранее перешедших из «Вымпелкома» в Ericsson, будет переведено в Huawei, пообещал Мортин Йонсен. В российском представительстве Ericsson к моменту публикации не сообщили свою позицию по данному вопросу.
Со своей стороны, оператор МТС напомнил, что он является пионером в области передачи своих сетей на аутсорсинг вендорам. В 2010 г. МТС заключила соответствующий контракт с Nokia Siemens на управление своими сетями в 16 регионах Центрального округа (кроме Москвы).
С тех пор контракт неоднократно продлевался, сейчас он действует до 2020 г. В «Мегафоне» к моменту публикации не сообщили о своих планах по аутсорсингу сетей, ранее о соответствующих проектах оператора не заявлялось.