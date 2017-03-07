HP снизила российские цены на премиальные ноутбуки

Цены на ноутбуки элитных серий HP Spectre 13 и HP Spectre x360 в России упали до 25% в зависимости от конфигураций.

Подешевели самые дорогие

HP официально объявила о снижении цен в России на премиальные линейки ноутбуков семейств Spectre. Некоторые модели, в зависимости от конфигурации, дешевеют на 25%.

Список моделей которых коснулось снижение цен, включает все устройства серий HP Spectre 13 и HP Spectre x360.

«HP Spectre 13 и HP Spectre x360 нравятся буквально всем. Эти устройства неоднократно признавали лучшими ПК 2016 года в самых разных изданиях и номинациях, — сказал Алексей Покровский, менеджер категории потребительских ПК, HP в России. — Следуя за трендом укрепления национальной валюты, мы радикально снижаем цены на ультрабуки HP Spectre 13 и ноутбуки-трансформеры HP Spectre x360».

Как пояснили CNews в российском представительстве HP, нынешнее массовое снижение цен на ноутбуки элитных серий не является временной маркетинговой акцией, и отныне действует на постоянной основе.

Ноутбук-трансформер HP Spectre x360

В компании также подтвердили, что для ряда моделей снижение цен коррелирует с укреплением национальной валюты, а для некоторых ноутбуков достигает 25% – за счет кумулятивного эффекта от естественного желания расширить круг пользователей мобильной техники HP в связке с трендом на укрепление рубля.

Сверхтонкий ультрабук HP Spectre 13

Сверхтонкая модель HP Spectre 13, представленная в России в конце августа 2016 г., выполнена из прочного алюминиевого сплава в тонком визуально хрупком дизайне с элементами оформления «под золото». Spectre 13 позиционируется компанией как аксессуар представительского (Luxury) класса. Алюминиевый корпус ноутбука имеет толщину 10,4 мм: «как у батареи AAA».

Сверхтонкий ультрабук HP Spectre x360

Ноутбук выполнен на базе 13,3-дюймовой ЖК-матрицы IPS-типа с разрешением Full HD и прочным покрытием Corning Gorilla. Основной сложностью при разработке дизайна HP Spectre 13 стало создание сверхтонкой системы охлаждения для процессоров Intel Core. Для этих целей инженеры HP создали гипербарическую систему, исключающую риск перегрева, при этом в тонком корпусе ноутбука также удалось разместить высококачественную аудиосистему Bang & Olufsen с технологией HP Audio Boost.

Ноутбук HP Spectre 13 оснащен тремя портами USB-C, два из которых поддерживают протокол Thunderbolt со скоростью до 40 Гб/с. Система поставляется с адаптером USB-C на USB 3.0 и фирменным кожаным чехлом. Начиная с октября, в российской рознице будут доступны различные аксессуары для сверхтонкой системы, включая переходники с USB-C на USB 3.0, HDMI, VGA и RJ45, USB-C порт-репликаторы, Bluetooth-мыши HP Z5000 в фирменном дизайне Spectre, кожаные чехлы и сумки.

Сверхтонкий ультрабук HP Spectre 13

В России система доступна в двух вариантах: с процессорами Intel Core i5 или i7 6-го поколения, с SSD-накопителями емкостью 256 ГБ или 512 ГБ на шине PCIe. Новые цены на HP Spectre 13 начинаются от p94,99 тыс. (ранее от p124,99 тыс., снижение на 25%).

Ноутбуки-трансформеры HP Spectre x360

Предлагаемые в настоящее время модели HP Spectre x360 являются вторым поколением ноутбуков-трансформеров с практически безрамочным дисплеем, которые работают без подзарядки до 15 часов. Это достигнуто за счет оптимизации под новейшие процессоры Intel Core i5 и i7 седьмого поколения и установки более мощной батереи на 57,8 Вт. Новая конструкция ноутбука с двумя вентиляторами оптимизирует термообмен, гарантируя охлаждение устройства при повышенных нагрузках. Корпус второго поколения на 13% тоньше (13,8 мм) и на 11% легче (1,29 кг) предшественника.

Ноутбук-трансформер HP Spectre x360

Среди нововведений Spectre x360 — оптимизированные возможности подключения за счет двух портов USB-Type C с поддержкой Thunderbolt 3 и одного USB-Type A 3.0. Яркий экран с диагональю 13,3 дюйма (33,78 см) и панелью FHD IPS обеспечивает качественное изображение. Кроме того, в ноутбук встроены четыре динамика вместо двух. Цвет корпуса: «настоящее серебро» (Natural Silver).

Среди других возможностей ноутбука: встроенные накопители PCIe SSD на выбор емкостью до 1 ТБ — обеспечивают высокую производительность и достаточно места для хранения видео и фото в высоком разрашении; веб-камера HP Truevision FHD с углом зрения, увеличенным на 12%; камера FHD IR — поддерживает технологию Windows Hello с распознаванием лиц для входа в систему, что обеспечивает безопасность без необходимости вводить пароль; функция HP Fast Charge — обеспечит зарядку батареи до 90% за 90 минут.

Ноутбук-трансформер HP Spectre 13

Впервые ноутбуки HP Spectre x360 второго поколения с диагональю 13,3 дюйма стали доступны для приобретения в России с середины декабря 2016 г. Цена HP Spectre x360 у авторизованных партнеров HP начинается от p89,99 тыс. в зависимости от конфигурации (ранее от p115,99 тыс., скидка 22%).