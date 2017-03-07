Продажи Xiaomi и LeEco рухнули из-за подорожания на $15

Китайские производители смартфонов снижают заказы на комплектующие из-за снизившихся продаж мобильных девайсов, которые, в свою очередь, обусловлены возросшей ценой гаджетов.

Падение после роста

Китайские производители смартфонов Xiaomi Technology и LeEco сократили свои заказы на комплектующие для мобильных устройств, так как их объемы продаж значительно пострадали из-за роста цен на гаджеты.

О сокращении заказов комплектующих на гаджеты Xiaomi и LeEco, позиционирующихся как качественные, но недорогие устройства, сообщило издание Digitimes со ссылкой на представителя тайваньской индустрии поставщиков.

По данным Digitimes, онлайн-продажи смартфонов Xiaomi снизились на 10% после того, как компания подняла стоимость смартфонов линейки Redmi 4, включая Redmi 4 и Redmi 4A, в среднем на 100 китайский юаней (примерно $14,5).

Рост цен в компании как раз объяснили подорожанием комплектующих смартфонов. Компания LeEco также подняла цены на смартфон Le Pro3 с 4 ГБ памяти на 100 юаней – с 1799 до 1899. Модель Le Pro3 с 3 ГБ подорожала с 1999 юаней до 2099 юаней.

После падения поставок Xiaomi и LeEco подняли цены на смартфоны, от чего их продажи снизились еще раз

Рост цен произошел после того, как в компаниях отметили, что объемы поставок их смартфонов в IV квартале 2016 г. в сравнении с предыдущим кварталом упали на 42,4% (Xiaomi ) и 39,5% (LeEco). Эксперты Digitimes отмечают, что в первом квартале 2017 г. на китайском рынке смартфонов прогнозируется спад – на 19,3% в сравнении с предыдущим кварталом и на 2% в годовом выражении. Количество проданных смартфонов составит менее 100 млн штук.

Ставка на домашнее

Снижение заказов на комплектующие происходит на фоне разработки китайскими производителями смартфонов собственного «железа». В конце февраля 2017 г. Xiaomi презентовала первый собственный мобильный процессор Surge S1.

Он содержит восемь вычислительных ядер с максимальной тактовой частотой 2,2 ГГц. Первым смартфоном, где будет установлен процессор, станет Xiaomi Mi 5C (начало продаж смартфона в Китае было анонсировано на 3 марта по цене от $218).

Как ожидается, процессор будет конкурировать с продукцией главного поставщика мобильных чипсетов – Qualcomm – и его 600-й и 400-й серий Snapdragon, Samsung Exynos, а также Kirin 650, производимым компанией HiSilicon.

«Домашние» процессоры, по словам экспертов, помогут китайским производителям усовершенствовать управление цепочками поставок и упорядочить их график, снизить стоимость компонентов зависимость от разработки и производства сторонних поставщиков. Журналисты Digitimes отмечают, что именно собственные комплектующие позволили тройке мировых лидеров - Apple, Samsung и Huawei – добиться успеха на конкурентном рынке.

По данным IDC, в 2016 г. больше всего мировых поставок смартфонов пришлось на долю южнокорейского Samsung (311,4 млн единиц), далее следует американская Apple (215,4 млн штук) и китайский Huawei (139,3 млн).