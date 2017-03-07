Tele2 удвоил убытки, а «Ростелеком» потерял прибыль

Чистая прибыль «Ростелекома» упала за год на 15% до 12,2 млрд руб. Убыток оператора Tele2 удвоился до 15,5 млрд руб. В таких условиях «Ростелеком» рассматривает возможность установления контроля над Tele2.

«Ростелеком» отчитался за 2016 год

«Ростелеком» представил финансовые и операционные итоги 2016 г. Выручка компании осталась на прежнем уровне - 297,4 млрд руб., в том числе выручка от контентных и цифровых услуг (ШПД, платное ТВ, VPN, VAS, облачные сервисы) выросла на 10,5% до 129,4 млрд руб.

Показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) снизился на 4% до 96,9 млрд руб. Чистая прибыль упала на 14,9% до 12,2 млрд руб. Капитальные затраты снизились на 1,4% до 61,9 млрд руб., чистый долг составляет 177,4 млрд руб., что в 1,7 раз превышает показатель EBITDA.

В структуре выручки продолжают падать доходы от фиксированной телефонии, за год они упали на 12% до 87,3 млрд руб. Выручки от широкополосного доступа в интернет (ШПД), напротив, увеличилась на 5% до 66,7 млрд руб. От услуг платного телевидения выручка увеличилась на 22% до 23,6 млрд руб.

Доход от дополнительных (VAS) и облачных услуг вырос на 28% до 18,3 млрд руб., доход от VPN-сервисов (виртуальные частные сети) вырос на 6% до 20,8 млрд руб. В то же время доход от аренды каналов упал на 10% до 10,5 млрд руб. Выручка от присоединения и пропуска трафика незначительно выросла до 35,1 млрд руб.

Абоненты уходят от традиционной телефонии и xDSL

Как и доходы от фиксированной телефонии, сокращается и число абонентов данного вида сервиса: за год оно уменьшилось на 7% до 20,5 млн. В то же время число ШПД-абонентов выросло за год на 6% до 12,3 млрд руб. В том числе число абонентов по технологии FTTx увеличилось на 17% жо 7,4 млн, а вот число абонентов, подключенных по другой технологии - xDSL - упало на 7% до 5 млн.

В условиях удвоившегося убытка Tele2 «Ростелеком» рассматривает возможность установления контроля над ним

В области платного телевидения число абонентов выросло выросло на 7,6% до 9,3 млн. В том числе число абонентов IPTV увеличилось на 24% до 4,2 млн. А вот число абонентов кабельного телевидения снизилось на 3% до 5 млн. Средняя выручка с одного абонента платного ТВ выросла на 13% и достигла 206 руб.

«Ростелеком» интересуется убыточным Tele2

Презентация итогов 2016 г. стала первым публичным выступлением для Михаила Осеевского, который буквально в конце прошлой недели стал президентом «Ростелекома». Осеевский говорит, что он намерен больше внимания уделять сотовому оператору Tele2, совладельцами которого являются «Ростелеком», ВТБ, структуры «Банка Россия» и Алексея Мордашова.

«Ростелеком» усилит свое присутствие в совете директоров Tele2, в него войдут Осеевский и назначенный в конце прошлого года старший вице-президент компании Владимир Кириенко, сын первого замглавы Администрации Президента России Сергея Кириенко. Всего у «Ростелекома» в совете директоров Tele2 четыре из девяти мест.

«Ростелекому» необходимо участие в Tele2: в частности, в конце 2016 г. «Ростелеком» запустил на базе сети Tele2 виртуального сотового оператора. Осеевский не исключает, что «Ростелеком» может и увеличить до контрольной свою долю в Tele2.

Согласно отчетности «Ростелекома», выручка Tele2 за 2016 выросла на 11% до 105,8 млрд руб. В то же время убыток после налогообложения вырос более чем в два раза до 15,6 млрд руб.