TrueConf купила интегратора, оцененного в 200 млн

Разработчик ПО для видеоконференцсвязи TrueConf сообщил о покупке компании-интегратора Unitsolutions вместе с одноименным онлайн-магазином аудио- и видеосистем. Первичная оценка Unitsolutions составила более 200 млн руб., итоговая сумма сделки оказалась ниже. TrueConf передаст новому подразделению логистику и интеграцию, чтобы сосредоточиться на разработке ПО.

TrueConf покупает Unitsolutions

Компания TrueConf приобрела контрольный пакет российского интегратора аудио- и видеосистем Unitsolutions вместе с онлайн-магазином под тем же названием.

По данным CNews, сделка была осуществлена без привлечения денежных средств. Известно, что продающая сторона первоначально оценила Unitsolutions «более, чем в p200 млн», и, как сообщил CNews собеседник в TrueConf, окончательная цена по сравнению с первоначальной была снижена незначительно.

Официально в компании не комментируют подробности сделки до завершения ее юридического оформления.

Процесс приобретения будет завершен во II квартале 2017 г. Штат Unitsolutions, состоящий из 20 сотрудников, а также бренд и набор услуг останутся без изменений. Компания станет самостоятельным подразделением TrueConf.

Комментируя причины, приведшие к заключению сделки, директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов отметил, что продажа оборудования в целом является деятельностью с невысокой прибылью. При этом UnitSоlutions видит себя дискаунтером на рынке оборудования для аудио- и видеоконференцсвязи, то есть стремится продавать продукцию по невысоким ценам.

С другой стороны, к TrueConf, разрабатывающей ПО для видеоконференцсвязи, часто обращаются клиенты за полным циклом услуг по интеграции ВКС-решений, который сможет предоставить Unitsolutions.

Возможная связанность компаний

По базам ЕГРЮЛ и «Контур.фокус» можно проследить связи между брендами TrueConf и Unitsolutions на уровне учредителей и гендиректоров (в том числе бывших) связанных с ними юрлиц. Например учредителем ООО «Строй», которое до 2012 г. именовалось ООО «Юнит солюшнс», сегодня выступает Светлана Мельникова, а его гендиректором — Ольга Волкова. Ранее гендиректором этой структуры успела побывать Надежда Масалкина.

Масалкина сегодня заявлена учредителем и гендиректором ООО «Труконф софт». Мельникова числится гендиректором ООО «Труконф» (ИНН 7718058930), Волкова выступает гендиректором еще одного ООО «Труконф» (ИНН 7728361647).

Представитель конкурента TrueConf, компании Videomost Маргарита Емельяненко уверена в аффилированности структур. В частности, она указывает, что соучредитель TrueConf Михаил Готальский был представителем «ТД Юнитсолюшнс» на заседаниях комиссии ФАС.

Чем будет заниматься Unitsolutions

В составе новой структуры Unitsolutions займется поставками периферийного оборудования для видеоконференцсвязи клиентам TrueConf. Поставки будут осуществляться в страны СНГ, Восточной Европы и Азии. По словам Одинцова, реализация периферийного оборудования – это главный источник выручки при продажах систем для видеоконференцсвязи. Теперь Unitsolutions сможет использовать для этого партнерские каналы TrueConf в СНГ и за рубежом.

Приобретенный TrueConf интегратор Unitsolutions разворачивал ВКС для правительства Московской области

Также Unitsolutions получит дополнительные средства, которые позволят расширить географию продаж и разнообразить ассортимент предлагаемой продукции. Кроме того, TrueConf передаст новому подразделению логистику, интеграционные проекты и проекты, связанные с аудиовизуальным оборудованием. Сама TrueConf планирует сосредоточиться на разработке ПО для видеоконференцсвязи – своем основном занятии.

Чем примечательна Unitsolutions

Unitsolutions известна в первую очередь как онлайн-магазин аудио- и видеооборудования для переговорных комнат и ПК. Появившаяся в начале 2013 г., компания развивалась за счет реализации решений для программных систем видеоконференцсвязи. Около 70% выручки интегратору приносят онлайн-продажи. Unitsolutions – официальный дистрибьютор аппаратных продуктов Logitech, Yealink, Phoenix Audio Technologies, CleverMic и других известных вендоров.

Компания поставляет все оборудование, необходимое для подготовки рабочих мест и переговорных комнат для видеоконференцсвязи. В продаже имеются веб- и PTZ-камеры, микрофоны, спикерфоны, системы эхоподавления, автонаведения камер, захвата контента, отображения видео и т. д. Unitsolutions работает «под ключ», то есть полностью оборудует помещения для аудио- и видеоконференций в зависимости от сценария его использования.

Самыми известными брендами среди партнеров Unitsolutions являются американский разработчик аудиопериферии и спикерфонов Phoenix Audio Technologies и производитель PTZ-камер и оборудования для залов CleverMic. Спросом у клиентов пользуются бюджетные дискуссионные системы компании BKR. Unitsolutions является эксклюзивным дистрибьютором этих брендов, что было принято во внимание TrueConf при ее покупке. Положительно на продажах UnitSolutions и ее репутации сказывается то, что она является официальным дилером известного бренда Logitech.

Из интеграционных проектов Unitsolutions можно выделить внедрение системы видеоконференцсвязи для правительства Московской области. Созданная система рассчитана на 5 тыс. абонентов. В рамках проекта было также дооборудовано более 2 тыс. рабочих мест и 40 переговорных комнат. Еще один крупный проект – создание федеральной система видеоконференцсвязи для телемедицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.