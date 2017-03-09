Основатель AT Consulting покинул компанию
Компания AT Consulting завершила расставание со своим основателем Сергеем Шиловым. Новый собственник структуры Леван Васадзе сообщил своим сотрудникам, что Шилов покинул компанию.
Основатель покидает AT Consulting
Как стало известно CNews, основатель и бывший гендиректор российского интегратора AT Consulting Сергей Шилов окончательно расстался со своей компанией. В распоряжении редакции оказалось внутреннее письмо нового владельца организации Левана Васадзе, адресованное сотрудникам, в котором он сообщает, что «после переходного периода, Сергей Шилов покидает нашу компанию».
В ноябре 2016 г. CNews узнал о том, что предприниматель Васадзе через свой инвестиционный фонд Prometheus Capital Partners приобрел 95% AT Consulting. Тогда стало ясно, что Сергей Шилов почти целиком расстался со своей долей в компании и лишился кресла гендиректора.
В своем недавнем обращении к подчиненным Васадзе предельно корректен и выражает Шилову благодарность. «У нас большие планы по развитию бизнеса, говорит он. — Из одной из ведущих компаний в сфере ИТ-услуг в России, мы намерены стать просто компанией номер один. Для этого, вдобавок к существующему портфелю клиентов мы добавим новых».
Васадзе поясняет, что в традиционных для компании отраслях, где у нее сильные позиции, она будет наращивать портфель проектов и осуществлять горизонтальную экспансию. «Вместе с этим, мы определили для себя новые отрасли: ТЭК, транспорт и логистика и сельское хозяйство, — поясняет он. — В госсекторе у нас ожидается множество новых проектов в министерствах, госучреждениях и территориальных образованиях. Также, мы и дальше будем развивать наши центры компетенции в области электронного правительства, безопасного и умного города».
Представительница AT Consulting Александра Винтер сообщила CNews. что на место Шилова сейчас назначен сам Васадзе. «Передача дел завершена в плановом режиме, добавила она. — Шилов остается миноритарным акционером компании».
Сам Сергей Шилов при подготовке этого материала был недоступен для вопросов CNews.
Юридические аспекты
Отметим, что с описываемой компанией связано несколько юрлиц. И, например, как показывает анализ базы ЕГРЮЛ, в АО «Группа эйти» 9 февраля 2017 г. Васадзе стал официальным гендиректором, но Сергей Шилов и Дмитрий Потапов, который ранее был заявлен как исполняющим обязанности гендиректора АТ Consulting, официально остаются совладельцами этой структуры.
Ранее в сообщении Prometheus указывалось, что покупка AT Consulting произошла путем приобретения организации ЗАО «Проектные инвестиции», которому в тот момент и принадлежали 95% компании.
Планы выхода на международные рынки
В скорейшем я рассчитываю на выход компании на международные рынки, — пишет Леван Васадзе своим сотрудникам. — Наша международная экспансия будет носить конкретный и прецедентный характер. Не исключаю, что новые зарубежные проекты могут быть связаны с возможным привлечением иностранных инвесторов».
Несколько фактов об AT Consulting
Компания AT Consulting была основана в 2001 г. Сергеем Шиловым. Ключевые направления деятельности — внедрение и сервисная поддержка сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка ПО на заказ и ИТ-аутсорсинг. В 17 офисах в четырех странах мира компании занято более 2,5 тыс. ИТ-консультантов.
С госсектором AT Consulting начал работать в 2010 г., сформировав блок «электронное правительство». Первым ее клиентом на этом поле стал Росреестр, а через некоторое время компания стала известна как один из ключевых подрядчиков «Ростелекома» в проектах, связанных с инфраструктурой электронного правительства (оператор является единственным исполнителем Минкомсвязи по ее развитию и эксплуатации).
По данным CNews, несколько лет назад по договоренности сторон из AT Consulting сотрудники массово (десятки человек) перешли в «РТ лабс» — дочернюю структуру «Ростелекома».
Анализ контрактов AT Consulting показывает, что за последнее время кроме «РТ лабс» и «Ростелекома» основным заказчиком работ для компании выступал Сбербанк. Гораздо реже AT Consulting получал заказы от Минкомсвязи, Росреестра, Лета банка, ВТБ банка.