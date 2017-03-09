ZTE получила рекордный штраф $1,2 млрд за нарушение американских санкций

Правительство США оштрафовало китайскую ZTE на $1,2 млрд за то, что с 2010 г. по 2016 г. компания продавала американскую технику в Иран. Кроме того, вендор провел 283 поставки такой техники в Северную Корею. Действия ZTE являются нарушением режима санкций, предусмотренного США для этих стран.

ZTE выписали рекордный штраф

Компания ZTE, второй по значимости производитель телеком-оборудования в Китае, была оштрафована правительством США на рекордные $1,2 млрд. Причиной стало нарушение со стороны ZTE режима санкций: компания продавала американское оборудование и ПО в Иран и Северную Корею.

Наложенный на ZTE штраф является самым крупным штрафом за нарушение санкций в истории США. $892 млн из этой суммы должно быть выплачено немедленно, еще $300 млн – в семилетний срок в случае невыполнения условий соглашения с властями. Также частью наказания является то, что в марте 2016 г. правительство США запретило ZTE покупать аппаратуру и ПО американского происхождения. В последствии запрет неоднократно приостанавливался, после выплаты штрафа он будет окончательно снят.

Состав преступления

По данным Министерства торговли США, ZTE осуществляла продажи американской продукции в Иран с 2010 г. по 2016 г. Оборудование и ПО использовались для развертывания телекоммуникационной инфраструктуры страны. Кроме того, ZTE провела в общей сложности 283 поставки американской техники, в частности, серверов и роутеров, в Северную Корею.

Министерство сообщает, что в течение 5-летнего расследования сотрудники ZTE неоднократно сообщали следствию ложную информацию и намеренно вводили его в заблуждение. Раскрыть преступление помогло то, что в руки правительства США попал ноутбук, принадлежащий юристу ZTE. На жестком диске устройства хранилась документация, относящаяся к незаконным поставкам.

ZTE на выставке MWC 2017

Комментируя ситуацию с ZTE, министр торговли США Уилбур Росс (Wilbur Ross) заявил, что «игры закончились», и что всех нарушителей экспортных санкций будут ожидать «самые тяжелые последствия». По словам гендиректора ZTE Чжао Сянмина (Zhao Xianming), компания признает свою ошибку и готова понести наказание. Сянмин отметил, что после допущенного нарушения состав руководства ZTE успел измениться – в частности, сам он был назначен гендиректором в апреле 2016 г.

Расследование по делу Huawei

Министерство торговли США ведет похожее расследование в отношении Huawei, крупнейшей в мире телекоммуникационной компании и главного конкурента ZTE. Министерство потребовало от вендора предоставить документацию по поставкам в Иран, Сирию, Северную Корею, Судан и Кубу. В случае, если факт незаконных продаж американкой техники в эти страны будет доказан, Huawei также может ожидать запрет на покупку в США необходимых компонентов. Результаты расследования будут объявлены позднее.

Выручка Huawei примерно в четыре раза превосходит выручку ZTE. Наряду со шведской Ericsson, компания является крупнейшим в мире поставщиком базовых станций и другого телеком-оборудования. Многие продукты компании используют американские компоненты или технологии, запрет на их приобретение будет иметь серьезные последствия во всем мире. Давление на Huawei со стороны США Китай использовал как оправдание мер, принятых им для подрыва доминирующего положения американских компаний, в частности, Cisco, IBM и Qualcomm, на китайском рынке, пишет ресурс The New York Times.

В сентябре 2015 г. Huawei подписала соглашение с Министерством коммуникаций и технологий Сирии, в котором обязалась помочь этой стране в развитии телекоммуникационных сетей. Эта договоренность вызвала критику со стороны правительства США. В 2011 г. компания сообщила, что собирается добровольно ограничить рост своего бизнеса в Иране. В 2012 г. шесть американских парламентариев направили в Министерство иностранных дел США письмо с требованием расследовать, не нарушает ли Huawei санкции против Ирана. Недавно Служба проведения исследований Конгресса США сообщила, что по крайней мере в течение 2014 г. компания придерживалась запрета на продажу техники, предназначенной для блокировки телекоммуникаций.

Как следует из разоблачений бывшего подрядчика американских разведслужб Эдварда Сноудена (Edward Snowden), продукция Huawei является незащищенной, поскольку Агентство национальной безопасности США делает в ней бэкдоры для отслеживания связей между компанией и китайскими военными.