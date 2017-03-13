ФСБ против тестирования «Закона Яровой», потому что к нему и так все готово
«Закон Яровой» может остаться без «пилотных» зон
Рабочая группа «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве обсудила предложения по реализации так называемого «Закона Яровой». Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, в ходе обсуждения Федеральная служба безопасности (ФСБ) выступила против большинства высказанных предложений.
В повестке заседания было четыре пункта. Три из них касались «пилотных» регионов, в которых будет опробована работа требований из «Закона Яровой». Предполагалось выбрать три-четыре региона, десять операторов связи и пять интернет-компаний, которые приняли бы участие в «пилоте», а также определить источник финансирования для данного проекта. Еще один пункт касался вопроса поэтапного введения требований закона.
Однако представители ФСБ, по данным «Интерфакса», выступили против пунктов, связанных с созданием «пилотных» зон. Также чекисты негативно посмотрели на пункт о поэтапном введении требований закона. Собеседник CNews, присутствовавший на данном заседании, подтвердил, что ФСБ выступили против «пилотов», причем причина их возражений так и осталась не понятной.
СОРМ в помощь
Как пишет «Интерфакс», основной аргумент спецслужбы состоял в том, чтобы на сегодняшний день уже есть все технические возможности для работы закона. ФСБ, по данным агентства, воспринимает ситуацию таким образом, что исполнение требований «Закона Яровой» - это всего лишь усовершенствование Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), и поэтому сейчас уже имеются все технические возможности для реализации закона.
По данным агентства, к 30 июня 2017 г. ФСБ рассчитывает разработать нормативно-правовой акт, конкретизирующий способы, сроки и форматы хранения данных.
Данная система поэтапно создавалась еще с 1990-х годов и позволяет спецслужбам дистанционно перехватывать телефонные переговоры и интернет-трафик абонентов. Последняя модификации системы - СОРМ-3 - появилась в 2013 г. Она обязывает интернет-провайдеров по запросу правоохранительных органов хранить данные определенных абонентов в течение 12 часов, а также вычислять трафик пользователей по их аккаунтам в популярных почтовых системах и ICQ.
Что требует «Закон Яровой»
Напомним, что «Закон Яровой» - это пакет «антитеррористических» поправок в законодательство, разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Николаем Озеровым, и принятый в 2016 г. Помимо прочего, закон обязывает операторов связи и интернет-компании в течении трех лет хранить данные о переговоров их абонентов и до полугода хранить содержимое самих сообщений.
Норма о хранении содержимого сообщений вступит в силу летом 2018 г., до этого правительство должно принять подзаконные акты, регламентирующие сроки, объемы и правила хранения информации. В конце 2016 г. Минкомсвязи представило проекты соответствующих нормативных актов, согласно которым операторам связи и интернет-компаниям придется хранить содержимое сообщений максимальный срок - полгода.
Участники рынка выступали категорически против принятия данного закона и просили Президента России Владимира Путина его не утверждать. Крупнейшие сотовые операторы предупреждали, что их затраты на исполнение требований «Закона Яровой» составят триллионы рублей, что сделает их бизнес убыточным и полностью остановит инвестиционные программы.
Недавно замминистра связи Алексей Волин заявил, что министерство достигло договоренностей со спецслужбами по «облегчению» исполнения требований «Закона Яровой».
Предполагается, что операторам не придется хранить «тяжелый» контент - IP-телевидение, видео, торренты и т.д. Это позволит в 10 раз сократить объемы трафика, который предстоит хранить операторам связи, а общая сумма затрат на реализацию требований закона сократится до 100 млрд руб., полагает Волин.