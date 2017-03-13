Intel покупает за $15 млрд скандально известного поставщика автопилотов Tesla

Intel покупает израильскую Mobileye, производителя систем оповещения водителя для авто. Компании давно являются партнерами – совместно с BMW они разрабатывают полностью автономный автомобиль. Mobileye является создателем системы Autopilot, которую Tesla считает причиной скандальной автокатастрофы с участием своего электроседана.

Intel покупает Mobileye

Intel приобретает израильскую компанию Mobileye за сумму около $15,3 млрд, включая долги. Компании уже выступили с официальным заявлением по этому поводу. Сделка оценивается как самое крупное приобретение компании в истории ИТ-отрасли Израиля. За каждую акцию Mobileye покупатель заплатит $63,54, рассчитавшись наличными средствами.

Mobileye занимается разработкой интеллектуальных систем помощи водителю (ADAS) для авто. На новости о покупке акции Mobileye на Нью-Йоркской бирже подорожали на 32% перед открытием торгов. Кроме того, с начала года бумаги компании выросли на 24%. Сейчас капитализация Mobileye составляет около $10 млрд.

Партнерство BMW, Intel и Mobileye

Intel и Mobileye работают совместно над созданием полностью автономного автомобиля iNext, который автопроизводитель BMW собирается выпустить в 2021 г. Соглашение было подписано в июле 2016 г. Беспилотный автомобиль разрабатывается как открытая универсальная платформа, которая впоследствии может быть использована другими автопроизводителями или сервисами организации поездок.

BMW отвечает за ход будущего автомобиля и его функциональную безопасность. Intel предоставит систему искусственного интеллекта и обеспечит связь с дата-центрами. Mobileye должна оборудовать iNext своими сенсорными системами.

В январе BMW, Intel и Mobileye сообщили, что еще до конца 2017 г. на дорогах появится 40 автономных автомобилей BMW 7 Series. Авто будут тестироваться в США и Европе. В их создании будет использовано ПО и аппаратура нового бренда Intel GO.

Системы Mobileye оповещают водителя о появлении на дороге пешехода

Катастрофа Tesla Model S

Решения Mobileye до недавнего времени использовал в своих продуктах американский производитель электромобилей Tesla. В августе 2015 г. компания сообщила, что системой Mobileye под названием Autopilot будет оборудован ее электроседан Tesla Model S.

В мае 2016 г. в штате Флорида, США, произошла автокатастрофа, в ходе которой Model S столкнулся с грузовой фурой, несмотря на то, что Autopilot был включен. 45-летний водитель седана, который являлся жителем штата Огайо, погиб. Предположительно, он смотрел видеофильм в салоне авто непосредственно в момент катастрофы.

Столкновение произошло при свете дня, около 16:00 по местному времени, когда седан делал поворот. После столкновения Model S снесло с дороги, автомобиль пробил два проволочных заграждения и в результате врезался в высоковольтную опору. Среди обломков машины был найден все еще работающий портативный DVD-плеер, проигрывающий «Гарри Поттера».

Разрыв отношений с Tesla

Это было первое дорожное происшествие с летальным исходом за весь пробег Autopilot, который составил на всех авто в общей сложности 130 млн миль. После него Tesla и Mobileye навсегда прервали сотрудничество. Mobileye продолжает поддержку уже установленных в электромобили Tesla систем, однако ее новый продукт EyeQ американская компания закупать не стала.

По словам гендиректора Mobileye Амнона Шашуа (Amnon Shashua), Tesla требовала от разработок его фирмы обеспечения чрезвычайно высокого уровня безопасности водителя, однако подобные технологии изначально не рассчитаны на полное предотвращение любых случайностей на дорогах. Система Autopilot, использованная в Model S, является системой помощи водителю, а не автопилотом, как позиционирует ее Tesla, отметил Шашуа.