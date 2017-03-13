Знаменитый создатель SUSE Linux купил у HPE облачные разработки

Компания SUSE купила у HPE облачные решения, созданные на базе открытых продуктов OpenStack и Cloud Foundry. С их помощью SUSE намерена доработать свои IaaS-сервисы, а также заняться созданием PaaS-сервисов. По примеру Red Hat и Canonical, еще один дистрибьютор Linux стремится утвердиться на рынке облачных услуг.

SUSE покупает решения HPE

Компания SUSE разработчик, известного одноименного дистрибутива Linux, приобрела ряд облачных разработок Hewlett Packard Enterprise (HPE) с правом их модификации. Сделка затрагивает комплекс решений, разработанных HPE на основе OpenStack – свободного ПО для создания облачных сервисов и хранилищ, которое работает по принципу «инфраструктура как услуга» (IaaS).

Также были куплены решения, созданные на базе Cloud Foundry – облачной платформы для разработки ПО, работающей по модели «платформа как услуга» (PaaS), и совместимой с OpenStack. В частности, SUSE приобрела платформу Stackato, созданную HPE на основе Cloud Foundry.

Приобретенные продукты SUSE собирается использовать для разработки собственных решений. У компании уже есть продукт SUSE OpenStack Cloud, который будет обогащен разработками HPE. Продукты на основе Cloud Foundry компания будет создавать с чистого листа, что позволит ей утвердиться на рынке PaaS-решений.

Как и другие Linux-компании, вроде Red Hat и Canonical, SUSE прокладывает себе дорогу в облачный бизнес, отмечает ресурс ZDnet. Сейчас компания предоставляет сервисы на основе OpenStack, и хранилища, созданные на базе ПО Ceph.

Партнерство SUSE и HPE

HPE описывает сделку как «стратегическое партнерство», так как по условиям договора она получает право распространять продукты SUSE, созданные на базе OpenStack и Cloud Foundry, на правах оригинального производителя оборудования (OEM). Кроме того, HPE сможет в свою очередь использовать решения SUSE в своих продуктах Helion OpenStack и Helion Stackato.

Разработчик Linux-дистрибутивов SUSE оценивает свои перспективы в облачном бизнесе

Иными словами, SUSE наймет программистов HPE и займется разработкой новых облачных продуктов, а HPE будет эти продукты продавать, разворачивать и поддерживать. Однако это партнерство не является эксклюзивным – SUSE имеет право искать других партнеров и покупателей. В официальном заявлении HPE подчеркивает, что SUSE – это самый предпочтительный для нее Linux-партнер.

Сделка между HPE и Micro Focus

Сделка между HPE и SUSE по сути является договоренностью между HPE и компанией Micro Focus, британским разработчиком ПО, которому SUSE принадлежит с 2014 г. В сентябре 2016 г., HPE и Micro Focus провели слияние неосновных софтверных активов, заключив сделку общей стоимостью $8,8 млрд.

В результате образовалось совместное предприятие с ежегодной выручкой в $4,5 млрд. HPE получила 50,1% акций этого предприятия и $2,5 млрд наличными средствами. По словам гендиректора HPE Мег Уитман (Meg Whitman), продажа ПО-активов не означает, что HPE собирается выходить из софтверного бизнеса. Вендору принадлежат такие программные продукты как СУБД Vertica и платформа для мониторинга корпоративной безопасности ArcSight, а также разработки приобретенных в разное время компаний, вроде Autonomy и Mercury Interactive.

Чем занимается SUSE

SUSE – это компания-разработчик дистрибутивов свободной ОС Linux, основанная в 1992 г. в Германии. Название является аббревиатурой словосочетания Software- und System-Entwicklung («разработка ПО и систем»). Первый продукт, разработанный в SUSE, был расширением дистрибутива Linux под названием Slackware.

SUSE примечательна тем, что первой начала продавать дистрибутивы Linux корпоративным клиентам. Также она выступила спонсором открытого проекта openSUSE, в рамках которого был разработан одноименный дистрибутив. Быстро став известной, компания открыла 6 филиалов в Германии и еще 4 в других странах, включая США и Великобританию.

В 2004 г. SUSE была выкуплена американской корпорацией Novell. В 2011 г. компания вновь сменила владельца, поскольку уже сама Novell была поглощена американской The Attachmate Group. Новое руководство вернуло в SUSE многих разработчиков, которые были уволены руководством Novell. В ноябре 2014 г. завершилось слияние The Attachmate Group с британской Micro Focus International, в результате чего SUSE вошла в состав Micro Focus.