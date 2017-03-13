Производитель элитных телефонов Vertu продан противнику Трампа и Эрдогана

Очередным владельцем торговой марки люксовых телефонов стал турецкий бизнесмен, выложивший за Vertu $60,8 млн. Новый владелец обладает противоречивой репутацией: его семья оппонирует Президенту Турции Эрдогану и вступала в судебные разбирательства с Президентом США Дональдом Трампом.

Vertu перешла в новые руки



Гонконгская компания Godin Holdings, владевшая торговой маркой люксовых мобильных телефонов Vertu 18 месяцев, продала бренд турецкому бизнесмену, сообщила The Daily Telegraph.

«Vertu — это признанный бренд с собственной нишей на рынке» - прокомментировал приобретение новый владелец компании торговой марки Хакан Узан (Hakan Uzan) через своих представителей, «Я намерен плотно работать с командой компании и предоставить дополнительные инвестиции в Vertu для реализации полного потенциала бренда».

Сумма сделки, по данным британского издания, составила 50 млн фунтов стерлингов (порядка $60,8 млн). В качестве покупателя названа зарегистрированная на Кипре компания Baferton Ltd., зарегистрированная на Узана.

Бренд Vertu сменил в последние пять лет трех владельцев. Гонконгская Godin Holdings приобрела его у шведской EQT VI, которая, в свою очередь, в свое время приобрела его как самостоятельное британское подразделение у Nokia за 200 млн евро в 2007 году.

Vertu известна в качестве одной из самых дорогих и престижных торговых марок телефонов ручной работы, при изготовлении которых используются сплавы дорогих металлов, драгоценные камни и натуральная кожа. Так, каталожная стоимость самой дорогой серийной модели производства Vertu в свое время составляла $217 тыс.

Один из телефонов бренда Vertu

Новый владелец с богатым прошлым

Турецкий бизнесмен Хакан Узан считается представителем одной из наиболее влиятельных турецких семей и имеет противоречивую репутацию. По данным The Daily Telegraph, однажды он был обвинен в Великобритании в неуважении к суду.

В 1990-х семья Узана заимствовала деньги у Nokia и Motorola для создания турецкого сотового оператора Telsim, который впоследствии стал базой турецкого подразделения оператора Vodafone. В начале 2000-х, на волне крахов «пузыря доткомов», Telsim начал испытывать финансовые затруднения, не смог справиться с обязательствами по кредитам в связи с тем, что семья Узан потратила большие средства на оплату приватных самолетов и международной недвижимости.

В 2002 году Хакан Узан был обвинен в мошенничестве компанией Nokia, и суд заочно приговорил его к 15 месяцам тюрьмы. Суд Нью-Йорка признал причинение многомиллионных убытков компаниям Nokia и Motorola, однако семья Узан, даже спустя десятилетие, продолжает оспаривать эти утверждения.

Современный смартфон Vertu

В свое время семейство Узан являлось владельцем банка, телекомпании и мобильного оператора, среди десятков прочих компаний. Противостояние с Nokia является лишь одним из эпизодов в эпическом противостоянии с кредиторами, прежде чем власти Турции наложили арест и конфисковали имущество семьи в 2003 г. Семья была вынуждена бежать из страны и получила убежище во Франции, хотя точное местонахождение семьи Узанов в настоящее время неизвестно.

Брат Хакана Узана, Кем (Cem), является политическим оппонентом нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Братья в свое время успели испортить отношения с нынешним президентом США Дональдом Трампом и даже были вызваны последним в суд, когда в связи с финансовыми проблемами отказались от обговоренной сделки по покупке апартаментов в широко известной нью-йоркской Башне Трампа (Trump Tower).

Перспективы развития бренда

В последние годы Vertu пытается вернуться к прибыльности на фоне ужесточившейся конкуренции с другими брендами на плотно занятом рынке. Предыдущий владелец бренда, Godin Holdings, ни разу не предоставлявший финансовой отчетности с момента покупки Vertu, сейчас, по сообщению Companies House, имеет ряд просрочек по платежам. В своей последней отчетности, представленной в 2014 г., компания отчиталась об убытках в сумме 53 млн фунтов стерлингов при объеме выручки 110 млн фунтов стерлингов. Последний аудитор компании, PwC, ушел в отставку в апреле прошлого года.

Современный смартфон Vertu

Гордон Уотсон (Gordon Watson), нынешний глава Vertu, так прокомментировал ситуацию: «Baferton разделяет наше видение ситуации: в мире ежегодно продается 1,5 млрд смартфонов, и всегда существует спрос на высококачественные эксклюзивные продукты с соответствующим уровнем сервиса. Работая с Baferton, мы имеем возможность продолжать развитие бизнеса, бренда и сервисов Vertu».