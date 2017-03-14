Пропавший экс-глава «Билайна» нашелся и назвал журналистов «моральными уродами»

Находящейся в розыске экс-гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин опроверг ранее озвученные сообщения о его сознанном бегстве из страны и связях со скандально известным полковником МВД Дмитрии Захарченко. Также Слободин назвал «моральными уродами» журналистов издания Life, обвинив их в давлении на своих родственников.

Откровения экс-главы «Вымпелкома»

Бывший гендиректор телекоммуникационной компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Михаил Слободин выступил со своим первым публичным заявлением с тех пор, как в сентябре 2016 г. он спешно покинул свой пост и уехал из России. Свое заявление Слободин сделал в блоге на платформе medium.com.

Возглавив «Вымпелком» в 2013 г., Слободин прославился, в первую очередь, как активный блогер и обладатель неординарного имиджа. Летом 2016 г. контракт с ним был продлен на три года, однако 5 сентября произошла череда неожиданных событий.

На прежнем месте работы Слободина - в офисе энергетической компании «Т-Плюс» (бывшая «КЭС-Холдинг», входящая в группу «Ренова») - прошли обыски. Гендиректора компании Бориса Вайнизихера и его предшественника на этом посту, управляющего директора группы «Ренова» Евгения Ольховника арестовали по обвинению в даче взяток бывшему главе республики Коми Вячеславу Гайзеру.

Обвинение было предъявлено и Слободину. Утверждалось, что «КЭС-Холдинг» давала взятки Гайзеру в обмен на получение выгодных энергоконтрактов для «дочки» «КЭС-Холдинга» - «Коми энергосбыт компани». Общий размер взяток составил 800 млн руб. и 30% акций этой энергокомпании из Коми.

Уехавший в сентябре 2016 г. во Францию под угрозой ареста Михаил Слободин

сделал первое публичное заявление

Сам Слободин утром 5 сентября 2016 г. улетел из России во Францию, а вечером того же дня группа Vimpelcom, в которую входит российский «Вымпелком», приняла решение о его отставке. Новым гендиректором «Вымпелкома» стал норвежец Шелль Мортин Йонсен (Kjell-Morten Johnsen). Позднее Сыктывкарский городской суд вынес решение о заочном аресте Слободина, его объявили в международный розыск.

«Черный пиар» со стороны правоохранительных органов

Слободин первоначально отверг обвинения в его адрес, но с тех пор не делал публичных заявлений и перестал вести свои блоги на различных платформах. Однако теперь экс-глава «Вымпелкома» решился выступить в свою защиту.

Слободин заявил, что он стал жертвой «черного пиара» со стороны правоохранительных органов и опроверг ряд переданных в СМИ сообщений о нем. В частности, утверждалось, что Слободина предупредили о готовящемся аресте и он успел уехать заграницу. Слободин говорит, что против него была специально развязана кампания по дискредитации: «Если бежит, значит - виноват».

На самом деле во французской Ницце на 5 сентября 2016 г. заранее была намечена встреча топ-менеджмента группы Vimpelcom. Слободин представил копию электронного письма, содержащего соответствующую повестку. Также гендиректор «Вымпелкома» планировал встретиться с главой Vimpelcom Жаном-Ивом Шарлье (Jean-Yves Charlier).

«С полковником Захарченко незнаком»

То, что Слободина свободно выпустили из страны, экс-глава «Вымпелком» считает обыкновенной удачей.

Слободин опровергает информацию о том, что человеком, оповестившим его о предстоящем аресте, был замглавы Управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД, полковник Дмитрий Захарченко. Сам Захарченко был арестован через некоторое время после арестов в «Т-Плюс» и получил скандальную известность, так как во время обысков в его квартире были найдены наличными 8 млрд руб.

Первым такую версию со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщило агентство «Интерфакс».

Михаил Слободин раскритиковал агентство за распространение непроверенной информации, ровно как и СМИ, перепечатавшие это сообщение. Экс-глава «Вымпелкома» отрицает какое-либо знакомство с полковником Захарченко и утверждает, что данная версия была «выброшена» с целью создания стереотипа о том, что «один криминальный элемент помогает другому».

Журналисты Life представлялись прокурорами и следователями

Особой критике со стороны Слободина подверглись журналисты издания Life, сообщившие подробности его личной жизни и взаимоотношения с первой и второй женами. В частности, издание писало, что глава «Вымпелкома», покидая Россию, написал прощальное SMS своей первой жене, сообщив ей, что более она не может рассчитывать на его помощь.

На самом деле Михаил Слободин утверждает, что он продолжает помогать своей первой жене и их общим детям, а эти публикации делались с целью создать видимость, что «коррупционер и в личной жизни, как минимум, козел». Журналистов же Life он назвал «моральными уродами». Экс-глава «Вымпелкома» утверждает, что они звонили его родственником, представляясь прокурорами и полицейскими, и шантажом пытались получить из них информацию.