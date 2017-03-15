Минтранс переплатил за новую ИС 380 миллионов

Минтранс переплатил 380 млн руб., рассчитываясь с компанией-подрядчиком за работы по созданию и эксплуатации информационной системы транспортной безопасности. Счетная палата утверждает, что министерство в четыре раза завышало сотрудникам подрядчика зарплаты и вдвое дороже покупало ПО для системы.

Проверка Счетной палаты

Министерство транспорта РФ неэффективно использовало p380 млн, полученные из федерального бюджета на создание и эксплуатацию информационных систем. К такому выводу пришла Счетная палата, которая проверила, как Минтранс расходовал эти средства в 2013-2016 гг.

По данным палаты, все случаи неэффективного расходования средств имели место при расчетах с ФГУП «Защитаинфотранс», подрядчиком министерства. «Защитаинфотранс» является единственным исполнителем работ по госконтракту на создание и эксплуатацию Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ).

Оценочная и итоговая стоимость контракта

Еще до заключения госконтракта «Защитаинфотранс» составила финансово-экономическое обоснование расходов на создание ЕГИС ОТБ, за что получила p24 млн. По мнению специалистов компании, создание ЕГИС ОТБ должно было обойтись в p2 млрд., а ее эксплуатация – в 172,8 млн руб.

Но Минтранс не использовал это обоснование, когда впоследствии заключал контракт с «ЗащитаИнфоТранс». Итоговые затраты на создание ЕГИС ОТБ оказались на p197,7 млн. больше оценочной суммы и достигли p2,2 млрд. Стоимость эксплуатации системы также превысила оценку на p181,6 млн, составив в конечном счете p354,4 млн. В общей сложности разница между оценкой работ и их итоговой стоимостью составляет почти p380 млн.

Минтранс переплатил 380 млн руб. за работы, связанные с его информационной системой

Зарплаты подрядчика и отчисления в фонды

У компании «Защитаинфотранс» есть штатное расписание, в котором указана зарплата ее сотрудников. Зарплата этих же сотрудников фигурирует в Расчете средств на эксплуатацию информационных систем Минтранса за 2015 г. Согласно Расчету, некоторые сотрудники «Защитаинфотранс» получили вознаграждение, превышающее их оклад в штатном расписании, в отдельных случаях в четыре раза.

Еще одно нарушение связано с отчислениями в государственные внебюджетные фонды. Согласно Расчету Минтранса, в 2015 г. эти отчисления составили 42,4%. Но по действующим законам они не могут превышать 30,2%.

Если учесть завышение зарплат персоналу компании подрядчика и расценки госконтракта от 15 июня 2015 г., получается, что государству был причинен экономический ущерб в размере p104,9 млн.

Завышение цен на продукцию

Госконтракт с «Защитаинфотранс» предполагает в том числе выполнение работ по созданию системы сбора результатов технического мониторинга и контроля объектов транспортной инфраструктуры (СС ТМК). В ходе выполнения этих работ компания предоставила Минтрансу ряд продуктов и лицензий. Счетная палата установила, что за некоторые продукты подрядчик получил от министерства значительно больше того, что изначально потратил на их закупку. В отдельных случаях стоимость продуктов увеличилась в 2 раза и более.

В частности, Минтранс приобрел у компании неисключительные права на использование общесистемного ПО для СС ТМК, заплатив за них p23,2 млн. Это больше той суммы, за которую «Защитаинфотранс» изначально купила данное ПО. Счетная палата полагает, что процесс закупки ПО для систем Минтранса за счет федерального бюджета есть куда оптимизировать.

Итоговые цифры

В итоге фактическая валовая прибыль «Защитаинфотранс» по госконтрактам на эксплуатацию информационных систем Минтранса в 2014-2016 гг. достигла p465,5 млн. Это в 3 раза больше планируемой прибыли, указанной в Расчете Минтранса за 2014-2016 гг. – там она составляет p156,6 млн. По мнению Счетной палаты, это свидетельствует о завышении стоимости работ.

Помимо всего перечисленного, в 2014 г. и 2016 г. Минтранс представлял обоснования бюджетного финансирования и выделял средства на закупки в области ИКТ до того, как Минкомсвязи одобряло планы информатизации. Например, в 2014 г. Минтранс заключил и оплатил таким образом 55 госконтрактов общей стоимостью p1,8 млрд. В 2016 г. так был заключен один госконтракт стоимостью p809,2 млн. К тому моменту, как Минкомсвязи одобрило План информатизации на 2016 г., по этому контракту уже было выплачено p269,7 млн.

На момент публикации этого материала Минтранс не смог ответить на вопросы CNews об итогах проверки Счетной палаты.