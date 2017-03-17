Основатель «китайской Google» провозгласил конец эры мобильного интернета

Гендиректор Baidu Робин Ли заявил, что его компания, много лет занимающая лидирующие позиции в китайских онлайн-сервисах, намерена теперь вместо веб-разработок вкладывать средства в искусственный интеллект.

Подделать не получится

Основатель и генеральный директор крупнейшей китайской поисковой системы Baidu Робин Ли (Robin Li) заявил о том, что эра мобильного интернета закончилась. Специализирующаяся на веб-разработках компания, по его словам, намерена перенаправить средства на разработку искусственного интеллекта.

Как пишет Bloomberg, этому заявлению предшествовала серьезная подготовка. Начиная с декабря 2016 г. Baidu усадила в офисных зданиях несколько тысяч переводчиков, задачей которых стал перевод с иностранных языков брошюр, писем и технических руководств. Работа продолжалась месяц, переводчики трудились по 15 часов в день. Итогом марафона стала база с несколькими миллионами англо-китайских языковых пар, которая станет основой движка онлайн-переводчика.

«Китай известен своими фейками, но когда дело доходит до искусственного интеллекта, руководство страны понимает, что подделкам там места нет», — поясняют журналисты. В феврале текущего года Государственный комитет по развитию и реформе КНР дал поручение Baidu, которую часто называют «китайским Google», возглавить лаборатории по развитию искусственного интеллекта, в частности, облачных технологий и беспилотных автомобилей.

Стимул к выходу на новый рынок

Рыночная капитализация Baiduсегодня составляет $60,2 млрд. По данным statcounter.com, ее доля на мировом рынке поиска составляет чуть более 1% (доля Google — свыше 92%). Компания пользуется преференциями местного правительства. Помимо поисковика она располагает аналогом Wikipedia, различными рекламными площадками и пр.

Основатель крупнейшего китайского поисковика Baidu Робин Ли считает, что эра мобильного интернета закончилась.

За два с половиной последних года компания потратила $2,9 млрд (более 20 млрд юаней) на исследования и разработки в области искусственного интеллекта.



Однако эксперты отмечают и другой явный мотив китайских бизнесменов, кроме перспектив инновационного рынка: выручка Baidu начинает падать. По итогам третьего квартала 2016 г. она снизилась на 0,7%, до $2,73 млрд в сравнении с аналогичным периодом 2015 г., хотя сама компания прогнозировала выручку на уровне $2,79 млрд.

Поисковая система, которая составляет основу бизнеса компании, по словам журналистов, находится «в жесткой осаде конкурентов». К примеру, осенью 2016 г. эксперты сообщили, что принадлежащая Джеку Ма Alibaba Group Holding опередила Baidu, заняв лидирующее место на китайском рынке онлайн-рекламы.

Укрепление интеллектом

В январе 2017 г. Baidu пригласила на должность президента и главного операционного директора бывшего топ-менеджера Microsoft Ци Лю (Qi Lu). В американской компании он был главным архитектором стратегии гендиректора Сатьи Наделлы (Satya Nadella) по развитию искусственного интеллекта и ботов, а также занимался поисковыми системами.

В Baiduон присоединился к Эндрю Нг (Andrew Ng ) — бывшему сотруднику Alphabet (Google), трудившемуся ранее в подразделении, занимавшемся нейросетями (Deep Learning group), по сути — искусственным интеллектом. Под их руководством 1,3 тыс. сотрудников Baiduсейчас трудятся над развитием искусственного интеллекта в офисах Пекина, Шэньчжэня, Шанхая и в калифорнийском подразделении. Как ожидается, в течение этого года коллектив вырастет еще на несколько сотен человек.