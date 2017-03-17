Продажи планшетов в России падают 12 кварталов подряд
В IV квартале 2016 г. производители поставили в Россию около 1,45 млн планшетов. Это на 20,1% меньше, чем в прошлом году. Спад продаж в потребительском сегменте длится 12 кварталов подряд. Причина – распространение смартфонов с большим экраном, способных заменить планшет.
Итоги квартала и года
В IV кв. 2016 г. российский рынок планшетов сократился на 20,1%, если говорить о количестве устройств, и на 23,7%, если говорить об их стоимости, по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. В общей сложности за квартал на рынок поступило около 1,45 млн устройств. Продажи планшетов в потребительском сегменте сокращаются уже 12 кварталов подряд. К таким выводам пришла исследовательская компания IDC, проанализировавшая рынок по методике IDC Quarterly Tablet Tracker.
В целом в 2016 г. российский рынок планшетов сократился на 22,9% в натуральном выражении и на 27,8% в денежном, если сравнивать с 2015 г. Количество устройств, поступивших на рынок за год, составило 4,71 млн. Лидером рынка по итогам года стала компания Irbis, в первую пятерку также вошли Samsung, Lenovo, Digma и Prestigio.
Причины и следствия падения рынка
IDC считает, что основной причиной падения спроса на планшеты стала популярность смартфонов с большой диагональю экрана. С распространением таких аппаратов планшеты перестали быть устройствами первой необходимости. Кроме того, некоторые пользователи специально откладывают покупку планшета, поскольку ждут обвала цен.
По словам старшего аналитика IDC Натальи Виноградовой, продолжительное падение спроса заставляет вендоров сокращать модельный ряд, а также фокусироваться на моделях премиального и среднего класса. Планшеты обычного форм-фактора становятся нишевым товаром.
Расцвет трансформеров
В 2016 г. спрос на планшеты-трансформеры в России вырос на 39,6% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом. Речь идет о гибридных устройствах, которые превращаются в подобие ноутбука путем присоединения клавиатуры. Разработчики уделяют трансформерам все больше внимания, создавая для них собственное ПО, а также развивая специализированные технологии воспроизведения звука и видео, хранения данных на SSD-накопителях и т. д.
В IDC полагают, что со временем трансформеры смогут составить конкуренцию традиционным ноутбукам. По словам Виноградовой, спрос на них будет расти даже несмотря на трудности, которые переживает рынок ПК в целом. Особенно популярными гибридные модели должны стать в бизнес-сегменте, поскольку уровень мобильности корпоративных сотрудников растет, при этом все больше рабочих процессов получает цифровую форму.
Мировой рынок планшетов
Мировой рынок планшетов также рушится, причем спад длится уже 9 кварталов подряд. По данным IDC, в IV кв. 2016 г. глобальные поставки составили 52,9 млн устройств, что на 20,1% меньше, чем в последнем квартале предыдущего года. В течение всего 2016 г. на рынок поступило 174,8 млн планшетов, что на 15,6% меньше, чем в 2015 г.
По итогам 2016 г. лидером мирового рынка стала Apple, доля которой составляет 24,4%. Однако компания несколько сдала позиции по сравнению с 2015 г. – продажи сократились на 14,2 %. Вторую строчку занимает Samsung, которая контролирует 15,2% рынка. Компания также демонстрирует спад продаж на 20,5% по сравнению с предыдущим годом.
Пятерку лидеров замыкают Amazon, Lenovo и Huawei, которые контролируют 6,9%, 6,3% и 5,6% рынка соответственно. При этом по сравнению с 2015 г. продажи Amazon выросли почти в 2 раза, а продажи Huawei – в 1,5 раза. Lenovo продемонстрировала незначительный спад продаж на 1,2%.